قائد الزرقا يجري جراحة قطع الرباط الصليبي

أجرى أحمد سمير موسى، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا، جراحة ناجحة في الرباط الصليبي تحت إشراف الدكتور خالد نعمان، أحد أبرز أطباء العظام المتخصصين في إصابات الملاعب.

وجاءت العملية بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية ، والتي أثبتت الفحوصات الطبية أنها قطع في الرباط الصليبي والغضروف

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال الأيام المقبلة المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة التدريجية إلى الملاعب.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزرقا والجهاز الفني عن تمنياتهم لأحمد سمير موسى بالشفاء العاجل والعودة سريعا للملاعب

ويشارك فريق الزرقا في دوري القسم الثاني ب