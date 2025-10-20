الزراعة: نستهدف رفع كفاءة الكوادر البيطرية ودعم برامج السيطرة على الأمراض الوبائية

اختتمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التنشيطية لأعمال فرق التقصي والترصد (الكاهو)، والتي نظمتها الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة لتدريب فرق الكاهو بمحافظتي الغربية والمنوفية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة جهود رفع كفاءة الكوادر البيطرية ودعم برامج السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتأهيل فرق التقصي الميداني ورفع جاهزيتها.

واستهدفت الدورة تطوير مهارات الأطباء البيطريين في مجالات التقصي الوبائي والترصد الميداني، وتعزيز قدراتهم على الاستجابة السريعة لمواجهة الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، في إطار مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين حماية الإنسان والحيوان والبيئة.