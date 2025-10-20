قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث.. الإفتاء توضح
سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج
بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: نستهدف رفع كفاءة الكوادر البيطرية ودعم برامج السيطرة على الأمراض الوبائية

دورة تدريبية
دورة تدريبية
شيماء مجدي

اختتمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التنشيطية لأعمال فرق التقصي والترصد (الكاهو)، والتي نظمتها الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة لتدريب فرق الكاهو بمحافظتي الغربية والمنوفية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة جهود رفع كفاءة الكوادر البيطرية ودعم برامج السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتأهيل فرق التقصي الميداني ورفع جاهزيتها.

واستهدفت الدورة تطوير مهارات الأطباء البيطريين في مجالات التقصي الوبائي والترصد الميداني، وتعزيز قدراتهم على الاستجابة السريعة لمواجهة الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، في إطار مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين حماية الإنسان والحيوان والبيئة.

الزراعة التقصي الوبائي الغربية الخدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ارشيفية

بمفك في رأسه.. مصرع طالب على يد زميله بالدقهلية

ترشيحاتنا

بيراميدز

بطل الدوري عن جدارة واستحقاق.. خالد طلعت ينشر إنجازات بيراميدز

محمد صلاح نجم نادي ليفربول

ليفربول يحقق رقما كارثيا في الدوري الإنجليزي

منتخب المغرب

كلمات مؤثرة من مينا ماهر بعد إنجاز المغرب في مونديال الشباب

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد