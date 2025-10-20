أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين

يقدم موقع صدي البلد اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 20-10-2025
أسعار الحديد للطن من أرض المصنع.
حديد عز: 38,200 جنيه
حديد بشاي: 41,000 جنيه
حديد المصريين: 38,000 جنيه
حديد الجارحي: 36,000 جنيه
حديد المراكبي: 37,500 جنيه
حديد العشري: 39,500 جنيه
حديد السويس: 39,000 جنيه
حديد الكومي: 36,000 جنيه
أسعار الأسمنت للطن من أرض المصنع..
الأسمنت الرمادي: 3,896 جنيه
أسمنت السويدي: 3,650 جنيه
أسمنت السويس: 3,450 جنيه
أسمنت حلوان: 3,460 جنيه
أسمنت الفهد: 3,600 جنيه
أسمنت العسكري: 3,500 جنيه
الأسمنت المقاوم: بين 3,700 و3,900 جنيه
أسعار باقي مواد البناء
الرمل الناعم: 160 جنيهًا للمتر المكعب
الرمل الخشن: 180 جنيهًا للمتر المكعب
الزلط الكبير: من 405 إلى 430 جنيهًا للمتر المكعب
الزلط الصغير: من 380 إلى 400 جنيهًا للمتر المكعب
الطوب الأحمر: من 950 إلى 1,200 جنيه للألف طوبة حسب المقاس
الجبس: من 1,200 إلى 1,400 جنيه للطن