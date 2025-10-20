سارة سلامة ضرّة وفاء عامر في السرايا الصفرا برمضان 2026

تخوض الفنانة سارة سلامة تحديًا دراميًا جديدًا أمام وفاء عامر، من خلال مسلسل «السرايا الصفرا»، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2026. العمل ينتمي إلى نوعية الدراما النفسية الاجتماعية، حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

العمل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، الذي يعود به إلى الدراما الرمضانية بعد نجاحات سابقة، ومن إخراج جوزيف نبيل في واحدة من تجاربه الإخراجية المهمة، بينما يتولى الإنتاج مينا محروس،

ويعد "السرايا الصفرا" أول تعاون من نوعه يجمع بين سارة سلامة ووفاء عامر في عمل درامي تدور أحداثه في أجواء نفسية واجتماعية مشوّقة. ومن المتوقع بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، استعدادًا للعرض في موسم رمضان المقبل.