وصفة مبتكرة .. فتة الباذنجان بالرمان بطريقة لذيذة وسهلة

اذا كنت تودين تقديم أكلات مفيدة ومبتكرة نقدم لك طريقة عمل فتة الباذنجان بالرمان بطريقة لذيذة وسهلة جدًا:



المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة (مقطعة مكعبات متوسطة)

رغيف خبز عربي (محمص أو مقلي)

كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة طحينة

فص ثوم مهروس

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

ربع كوب صنوبر محمّص أو لوز محمّص (اختياري)

ربع كوب حبّات رمان للتزيين

ملعقة صغيرة نعناع مجفف أو طازج مفروم (اختياري)

زيت للقلي



طريقة التحضير:

تحضير الباذنجان:

قطّعي الباذنجان لمكعبات، ورشّي عليه قليل من الملح واتركيه 10 دقائق ليتخلص من الماء المر.

اقليه في زيت ساخن حتى يصبح ذهبي اللون، ثم صفيه على ورق مطبخ.

(يمكنك تحميره بالفرن برشة زيت لو حابة يكون أخف.)

تحضير الخبز:

قطّعي الخبز العربي لمربعات صغيرة وقلّيه أو حمّصيه في الفرن حتى يقرمش.

تحضير صلصة الزبادي:

في وعاء، اخلطي الزبادي مع الطحينة والثوم وعصير الليمون والملح والفلفل.

حركي حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس.

التجميع:

ضعي طبقة من الخبز المحمص في طبق التقديم.

أضيفي فوقها طبقة من الباذنجان المقلي.

ثم اسكبي فوقهم صلصة الزبادي بالتساوي.

التزيين:

زيني الوجه بالصنوبر المحمّص وحبات الرمان والنعناع.

يمكن إضافة رشة صغيرة من البابريكا أو زيت الزيتون على الوجه لمزيد من النكهة.



نصائح:

قدّميها باردة أو بدرجة حرارة الغرفة.

لو تحبين نكهة حارة، أضيفي قليل من الشطة على الزبادي أو الباذنجان.

يمكن إضافة لحم مفروم متبل ومقلي فوقها لتصبح وجبة متكاملة وغنية.