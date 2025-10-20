مبادرة شبابية في الوادي الجديد لدعم الأيتام والأرامل وتعزيز الروابط الاجتماعية

شهدت قرية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد إطلاق مبادرة "ولائم الخير"، التي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من الأيتام والأرامل، وإحياء روح التكافل الاجتماعي بين الأهالي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال ناصر سيد سليمان، أحد أهالي القرية وأحد المشاركين في المبادرة، إن ما تشهده القرية من تجمعات رمضانية وموائد جماعية يعكس عمق الروابط الاجتماعية وقيم العطاء والتكافل التي تميز أبناء الواحات منذ القدم، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة هو الحفاظ على العادات الأصيلة وتعزيز روح المحبة بين الأهالي.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة المبادرة انطلقت قبل ثلاث سنوات بدعم من رجال الأعمال داخل القرية وخارجها، مؤكدًا أن الهدف منها هو مواجهة مظاهر التفكك الاجتماعي وإحياء قيم التعاون والتواصل التي نشأ عليها أهل الواحات.

وأوضح أن الشباب هم المحرك الأساسي للمبادرة، حيث شاركوا في التخطيط والتنظيم والتنفيذ حتى أصبحت عادة سنوية ينتظرها الجميع.

وأشار إلى أن إعداد الطعام وتوزيعه يتم بمشاركة جميع الأجيال، إذ يتعاون الشباب والأطفال في الطهي وتوصيل الوجبات إلى الأسر المحتاجة، مما يعزز لديهم روح الانتماء والعطاء، ويعيد للأهالي شعورهم بوحدة المجتمع، ويُذكر الأجيال الجديدة بقيم وتقاليد الواحات الأصيلة.