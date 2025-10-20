قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبادرة شبابية في الوادي الجديد لدعم الأيتام والأرامل وتعزيز الروابط الاجتماعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

شهدت قرية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد إطلاق مبادرة "ولائم الخير"، التي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من الأيتام والأرامل، وإحياء روح التكافل الاجتماعي بين الأهالي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال ناصر سيد سليمان، أحد أهالي القرية وأحد المشاركين في المبادرة، إن ما تشهده القرية من تجمعات رمضانية وموائد جماعية يعكس عمق الروابط الاجتماعية وقيم العطاء والتكافل التي تميز أبناء الواحات منذ القدم، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة هو الحفاظ على العادات الأصيلة وتعزيز روح المحبة بين الأهالي.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة المبادرة انطلقت قبل ثلاث سنوات بدعم من رجال الأعمال داخل القرية وخارجها، مؤكدًا أن الهدف منها هو مواجهة مظاهر التفكك الاجتماعي وإحياء قيم التعاون والتواصل التي نشأ عليها أهل الواحات.

وأوضح أن الشباب هم المحرك الأساسي للمبادرة، حيث شاركوا في التخطيط والتنظيم والتنفيذ حتى أصبحت عادة سنوية ينتظرها الجميع.

وأشار إلى أن إعداد الطعام وتوزيعه يتم بمشاركة جميع الأجيال، إذ يتعاون الشباب والأطفال في الطهي وتوصيل الوجبات إلى الأسر المحتاجة، مما يعزز لديهم روح الانتماء والعطاء، ويعيد للأهالي شعورهم بوحدة المجتمع، ويُذكر الأجيال الجديدة بقيم وتقاليد الواحات الأصيلة.

محافظة الوادي الجديد ولائم الخير الأيتام الأرامل التكافل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد