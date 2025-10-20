قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مياه المنوفية: توعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد الاستهلاك

مروة فاضل

بدأت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بتنفيذ ندوات توعية بمختلف المدارس بهدف نشر الوعى المائي وتعزيز مفهوم الترشيد لدى طلاب المدارس تحت شعار كل نقطة بتفرق بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية .

وأكد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المحافظة علي المياه واحب ديني ووطني وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادىء الحفاظ على مياه الشرب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة علي المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وصرح، بأنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لطلبة المدارس شملت الألعاب التفاعلية وورش حكي ومسابقات فنية وطابور صباحي ومسرح للعرائس وتم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات تحث علي ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

وأشار، الى انه تنفيذ ندوة للطلاب تناولت عددا من المحاور الأساسية منها حصة مصر من نهر النيل وطرق ترشيد المياه والضرورة الملحة لذلك وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي مع كيفية تحميل تطبيق ١٢٥من الهاتف المحمول وطريقه استخدامه وتوضيح أضرار السلوكيات السلبية في التعامل مع مياه الشرب وإهدارها وأهمية الحفاظ عليها وكذلك الخدمات التي توفرها الشركة عبر مراكز خدمة العملاء الثابتة والمتنقلة والإلكترونية .

وذكر، أن تلك الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى .

وأكد رئيس الشركة على ضرورة تكثيف مثل هذا الندوات خاصة داخل المدارس من منطلق ترسيخ مفهوم الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب لزيادة رفع الوعي المائي في ظل توجهات الدولة المصرية بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة مياه.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات توعية شركة مياه الشرب والصرف الصحى

سيارة
ليلي علوي
سهر الصايغ
السيارات الكهربائية
