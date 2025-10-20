تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي بمواني البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 61 ألف طن بضائع و665 شاحنة و81 سيارة.

وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 1000 طن بضائع و176 شاحنة و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 60000 طن بضائع و489 شاحنة و40 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة HONG BO 9، وغادرت السفينة IBRAHIM JAHAN على متنها (49000) طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، والحسين ونيو عقبة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1247 راكبا بموانيها.

