عاجل
زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

طرح وإسناد أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

وزير الإسكان يستعرض تقريرًا بشأن أول مشروع للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح وإسناد أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن مدن قطاع غرب القاهرة ( ٦ أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر - الشيخ زايد).

واستعرض المهندس شريف الشربيني تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام بمدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 70 فدان منها 40 فدان للمدفن الصحي، ٣٠ فدان لمصنع المعالجة وإعادة التدوير لإنتاج خام RDF " بدائل وقود"، ويتم دفن ما يقرب من ٢٠ % فقط مرفوضات من إجمالي المخلفات المتولدة عن قطاع غرب القاهرة.

وفي هذا الصدد، فقد قام كل من المهندسة إيمان نبيل وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتفقد موقع المشروع لمتابعة أعمال الإنشاءات والموقف التنفيذي ونسب الإنجاز على الأرض.

الإسكان المجتمعات العمرانية التنمية المخلفات المشروع

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

جامعة طنطا

قرار جمهوري يجدد الثقة في الدكتورة رانيا عبده عميدة لكلية التربية النوعية جامعة طنطا

نائب محافظ كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى ومشكلات المواطنين.. صور

وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

