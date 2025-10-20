طرح وإسناد أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية

وزير الإسكان يستعرض تقريرًا بشأن أول مشروع للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح وإسناد أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن مدن قطاع غرب القاهرة ( ٦ أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر - الشيخ زايد).

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين سعر جرامات الذهب اليوم الاثنين 20-10-2025

واستعرض المهندس شريف الشربيني تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام بمدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 70 فدان منها 40 فدان للمدفن الصحي، ٣٠ فدان لمصنع المعالجة وإعادة التدوير لإنتاج خام RDF " بدائل وقود"، ويتم دفن ما يقرب من ٢٠ % فقط مرفوضات من إجمالي المخلفات المتولدة عن قطاع غرب القاهرة.

وفي هذا الصدد، فقد قام كل من المهندسة إيمان نبيل وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتفقد موقع المشروع لمتابعة أعمال الإنشاءات والموقف التنفيذي ونسب الإنجاز على الأرض.