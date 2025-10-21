قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك
خالد الغندور يكشف خطة وزارة الرياضة لإنقاذ منتخبات الناشئين
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة
هل شد الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور "تُداولت بشكل غير دقيق"
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025: تجنب المشتريات المبهرة

برج القوس
برج القوس

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.
 

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

شارك أفكارك مع أصدقائك وتقبّل الملاحظات البسيطة. كرّر خطوات صغيرة لتتعلم أسرع. الدراسة المتواصلة تبني المهارات والثقة بالنفس، وتفتح لك فرصًا جديدة للعمل والمتعة، وتلتقي بأشخاص طيبين يقدمون المساعدة.

توقعات برج القوس في الحب

 تجنّب التسرّع في تقديم الوعود الكبيرة؛ خصص وقتًا للمشاعر لتنمو. هدايا صغيرة من الاهتمام والإنصات تُبدد الشكوك. دع الضحك والدعم اللطيف يُرشدان قربكما اليوم، واستمتعا بلحظات بسيطة وسعيدة.

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

سيواجه متخصصو تكنولوجيا المعلومات والمهندسون ومندوبو المبيعات والمحامون منافسة شرسة اليوم، ومن المهم التفوق على أعضاء الفريق الآخرين للنمو المهني. كن صادقًا في تعاملك مع العملاء وأعضاء الفريق. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

استرح جيدًا ليلًا وقلل من وقتك أمام الشاشات قبل النوم. إذا شعرت بالتوتر، فحاول أخذ استراحة قصيرة للتنفس أو محادثة قصيرة مع صديق. عادات الرعاية البسيطة ستُحسّن مزاجك وقوتك دائمًا اليوم. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تجنب المشتريات المبهرة، وتحقق من التفاصيل قبل الموافقة على أي عروض جديدة، قارن الأسعار واطلب شروطًا واضحة. إذا سنحت لك فرصة إضافية صغيرة، فاختبرها بخطوات صغيرة بدلًا من مبالغ كبيرة. إن الاحتفاظ بملاحظات واضحة والادخار المنتظم سيجعل خططك المستقبلية أبسط وأكثر أمانًا، وراجع تقدمك في نهاية الأسبوع

برج القوس

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم

الترزى

حادث دهس

السرقة

الإفتاء

هل على تربية الطيور والدواجن في المنزل زكاة؟.. أمين الإفتاء تجيب

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة منهجه قائم على التخفيف وإعمال العقل

ما هو عقد الزواج الشرعي

ما هو عقد الزواج الشرعي؟.. الإفتاء: تتآلف قلوب الأزواج بـ3 أمور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

