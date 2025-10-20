قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

احذري من العشوائية.. أضرار غير متوقعة لحقن منع الحمل في هذه الحالة

اسماء محمد

الاستخدام العشوائي لحقن منع الحمل يسبب الكثير من الأضرار والآثار الجانبية لذا يجب أن تكون من ترشيح الطبيب ويجب المتابعة معه بشكل دوري .

الآثار الجانبية لحقن منع الحمل 

ووفقا لما جاء في موقع NHS تشمل الآثار الجانبية الشائعة لحقن منع الحمل ما يلي:

ـ تغيرات في فترات دورتك الشهرية، مثل توقفها أو عدم انتظامها أو استمرارها لفترة أطول كلما استخدمتها لفترة أطول، زادت احتمالية توقف فترات دورتك الشهرية تمامًا.

ـ زيادة الوزن

ـ ألم أو كتلة صغيرة أو ندبة في مكان الحقن

ـ يُبلغ بعض الأشخاص عن ظهور حب الشباب

ـ انخفاض الرغبة الجنسية

ـ تقلبات المزاج، وهبات الحرارة، والصداع.. لا توجد أدلة كافية تُشير إلى ما إذا كانت حقن منع الحمل تُسبب هذه الأعراض.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية وتشكل مشكلة بالنسبة لك، فتحدثي إلى طبيب أو ممرضة.

أضرار حقن منع الحمل الخطيرة

هناك بعض المشاكل الأخرى المرتبطة بأخذ حقن منع الحمل، لكن احتمالية حدوثها ضئيلة وإذا كانت لديكِ أي مخاوف، استشيري طبيبًا أو ممرضة.

صحة العظام

إن استخدام حقنة منع الحمل لمدة تزيد عن عام قد يؤدي إلى إضعاف العظام.

من المرجح أن تعود عظامك إلى وضعها الطبيعي بعد التوقف عن تناول حقن منع الحمل.

السرطان

يمكن أن تزيد حقنة منع الحمل قليلاً من خطر إصابتك بما يلي:

سرطان الثدي
سرطان عنق الرحم
إن المخاطر صغيرة جدًا ومن المرجح أن تصبح أقل بعد التوقف عن تلقي الحقنة.

