القومي للبحوث: مصر تهتم بقيمة البحث العلمي..و أعداد العلماء المصريين المؤثرين عالميا زادت

كشف باسم سيد نبوي رئيس قسم العلوم الجيوفيزيائية بالمركز القومي للبحوث، أسباب زيادة أعداد العلماء المصريين المؤثرين على مستوى العالم .

وقال باسم سيد في حواره على قناة " المحور "، :" الدولة المصرية بدأت تولي اهتماما كبيرا بالعلماء المصريين وقيمة النشر العلمي ".



وتابع باسم سيد :" مختلف الجهات البحثية في العالم بدأت في تكريم العلماء وأصحاب الأبحاث القيمة ".

وأكمل باسم سيد :" الدولة تنظر لـ البحث العلمي على أنه قاطرة لبناء الدولة المصرية ".



ولفت باسم سيد :" نعمل على تطوير الأبحاث العلمية وهناك زيادة في اعمال نشر الأبحاث العلمية ".