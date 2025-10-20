اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الأول يدعمون الناشئين قبل السفر لكأس العالم

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعنين على مساندة المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.

وتحدث أبوريدة مع اللاعبين عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة من أجل تشريف الكرة المصرية.

وأشار أبوريدة في اجتماعه مع اللاعبين، أنه كان حريصا على توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن ، وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان المدرب العام، من أجل حث اللاعبين على ضرورة بذل أقصى ما لديهم في البطولة.

وأكد حسام حسن في كلمته ، علي أن جميع اللاعبين تحت أنظار جهاز المنتخب وأن فرصة تواجدهم في المنتخب الأول قائمة حال تألقهم مع المنتخب وأنديتهم.