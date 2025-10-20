عندنا ثقة كبيرة فيكم| ماذا قال رئيس اتحاد الكرة بمعسكر المحكمات؟

تواجد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوالعنين ومحمد أبوحسين، في معسكر المحكمات داخل مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.وتحدث أبوريدة مع المحكمات قائلا إن مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة فيهن من أجل الظهور بقوة في المباريات خلال الفترة المقبلة.







بيان اتحاد الكرة





أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء تعيينات جديدة داخل المنتخبات الوطنية أو صرف مكافآت مالية خاصة للمنتخب الأول بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم.





وأوضح الاتحاد في بيانه أن كافة القرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، سواء الفنية أو الإدارية أو المالية، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.







ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار تتعلق بالمنتخبات الوطنية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير صادرة عن الاتحاد بصورة رسمية، حفاظًا على المصداقية وتجنبًا لإثارة البلبلة بين الجماهير.





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية حول العالم، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي، التي امتدت من 6 إلى 14 أكتوبر الجاري





شهد التصنيف الجديد تقدم منتخب مصر 3 مراكز، ليحتل المركز 32 عالميًا، والثالث على مستوى القارة الإفريقية، خلف كل من منتخب المغرب صاحب المركز 12 عالميًا، ومنتخب السنغال الذي جاء في المركز 18.





ويأتي هذا التقدم بعد الأداء القوي الذي قدمه "الفراعنة" خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فاز الفريق الوطني في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات.





يأتي هذا التقدم في التصنيف، في وقت يستعد فيه منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 19 يناير 2026، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق اللقب القاري الغائب منذ 2010.



