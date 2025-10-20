قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
عندنا ثقة كبيرة فيكم| ماذا قال رئيس اتحاد الكرة بمعسكر المحكمات؟

يسري غازي

تواجد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوالعنين ومحمد أبوحسين، في معسكر المحكمات داخل مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.وتحدث أبوريدة مع المحكمات قائلا إن مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة فيهن من أجل الظهور بقوة في المباريات خلال الفترة المقبلة.



بيان اتحاد الكرة
 


أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء تعيينات جديدة داخل المنتخبات الوطنية أو صرف مكافآت مالية خاصة للمنتخب الأول بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم.


وأوضح الاتحاد في بيانه أن كافة القرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، سواء الفنية أو الإدارية أو المالية، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.


ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار تتعلق بالمنتخبات الوطنية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير صادرة عن الاتحاد بصورة رسمية، حفاظًا على المصداقية وتجنبًا لإثارة البلبلة بين الجماهير.
 


أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية حول العالم، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي، التي امتدت من 6 إلى 14 أكتوبر الجاري
 


شهد التصنيف الجديد تقدم منتخب مصر 3 مراكز، ليحتل المركز 32 عالميًا، والثالث على مستوى القارة الإفريقية، خلف كل من منتخب المغرب صاحب المركز 12 عالميًا، ومنتخب السنغال الذي جاء في المركز 18.
 


ويأتي هذا التقدم بعد الأداء القوي الذي قدمه "الفراعنة" خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فاز الفريق الوطني في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات.
 


يأتي هذا التقدم في التصنيف، في وقت يستعد فيه منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 19 يناير 2026، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق اللقب القاري الغائب منذ 2010.

 

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

