قيادي بفتح: مصر لها الدور الفاعل والبارز لدعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ

أكد أسامة قعدان القيادي بحركة فتح، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير .

وقال أسامة قعدان في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" مصر لها الدور الفاعل والبارز لدعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ ".



وتابع أسامة قعدان :" موقف مصر من القضية الفلسطينية أمر ليس بالغريب "، مضيفا:" مصر بحكمتها توصلت إلى توقيع اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة ".



واكمل أسامة قعدان :" مصر عكفت على وقف حرب إسرائيل على قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ".

ولفت أسامة قعدان :" الرئيس السيسي يؤكد على أهمية العلم على إعادة إعمار قطاع غزة ".

