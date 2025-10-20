الأسهم الأمريكية ترتفع مع عودة الهدوء إلى الأسواق وترقب تقارير الأرباح الكبرى

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا في تعاملات اليوم الإثنين، وسط حالة من الهدوء النسبي بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة في الأسواق المالية.



وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.7% في بداية الجلسة، ليقترب مجددًا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله مطلع الشهر الجاري، كما ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 208 نقاط (0.5%)، بينما تقدم مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.9%.



وشهدت أسهم البنوك الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا طفيفًا، مستردة جزءًا من خسائر الأسبوع الماضي بعد تحذيرات بعض المؤسسات من قروض متعثرة محتملة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تلك القضايا حالات فردية أم مؤشرًا على مشكلة أوسع في القطاع المصرفي.



وارتفع سهم بنك "زيونس بانكورب" بنسبة 1% بعد هبوطه 5.1% الأسبوع الماضي، وسط ترقب لإفصاحه عن نتائج الربع الثالث عقب إغلاق السوق، خاصة بعد إعلان البنك عن شطب قروض بقيمة 50 مليون دولار بسبب مخالفات تعاقدية من المقترضين، وفقًا لوكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية.



ومن المنتظر أن يشهد هذا الأسبوع موجة مكثفة من تقارير الأرباح، تشمل شركات كبرى مثل "كوكاكولا" يوم الثلاثاء، و"تسلا" الأربعاء، و"بروكتر آند جامبل" الجمعة.



ويرى محللون أن الشركات مطالبة بإظهار نمو واضح في أرباحها لتبرير الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم، مشيرين إلى أن تقارير الأرباح تكتسب أهمية إضافية في ظل تأخر نشر البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب إغلاق بعض مؤسسات الحكومة الأمريكية، ما يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في الموازنة بين مخاطر التضخم وضعف سوق العمل.



ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية يوم /الجمعة/ تقرير التضخم لشهر سبتمبر، فيما استقرت عوائد سندات الخزانة مع تراجع العائد على سندات العشر سنوات إلى 3.99%.