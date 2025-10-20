قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الأسهم الأمريكية ترتفع مع عودة الهدوء إلى الأسواق وترقب تقارير الأرباح الكبرى

أ ش أ

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا في تعاملات اليوم الإثنين، وسط حالة من الهدوء النسبي بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة في الأسواق المالية.


وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.7% في بداية الجلسة، ليقترب مجددًا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله مطلع الشهر الجاري، كما ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 208 نقاط (0.5%)، بينما تقدم مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.9%.


وشهدت أسهم البنوك الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا طفيفًا، مستردة جزءًا من خسائر الأسبوع الماضي بعد تحذيرات بعض المؤسسات من قروض متعثرة محتملة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تلك القضايا حالات فردية أم مؤشرًا على مشكلة أوسع في القطاع المصرفي.


وارتفع سهم بنك "زيونس بانكورب" بنسبة 1% بعد هبوطه 5.1% الأسبوع الماضي، وسط ترقب لإفصاحه عن نتائج الربع الثالث عقب إغلاق السوق، خاصة بعد إعلان البنك عن شطب قروض بقيمة 50 مليون دولار بسبب مخالفات تعاقدية من المقترضين، وفقًا لوكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية.


ومن المنتظر أن يشهد هذا الأسبوع موجة مكثفة من تقارير الأرباح، تشمل شركات كبرى مثل "كوكاكولا" يوم الثلاثاء، و"تسلا" الأربعاء، و"بروكتر آند جامبل" الجمعة.


ويرى محللون أن الشركات مطالبة بإظهار نمو واضح في أرباحها لتبرير الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم، مشيرين إلى أن تقارير الأرباح تكتسب أهمية إضافية في ظل تأخر نشر البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب إغلاق بعض مؤسسات الحكومة الأمريكية، ما يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في الموازنة بين مخاطر التضخم وضعف سوق العمل.


ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية يوم /الجمعة/ تقرير التضخم لشهر سبتمبر، فيما استقرت عوائد سندات الخزانة مع تراجع العائد على سندات العشر سنوات إلى 3.99%.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

مجلس الشيوخ

برلماني: مصر واجهت الإرهاب بسلاح الوعي والتنمية وحافظت على دورها التاريخي تجاه غزة

مجلس الشيوخ

برلماني: الوعي قضية محورية في مواجهة حروب الجيل الجديدة

الرئيس السيسي

برلماني: الرئيس قدم وثيقة وعي وطنية تعكس صمود مصر تجاه التحديات والإرهاب

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

