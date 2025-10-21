أسهم Apple تكسب 148 مليار دولار في يوم واحد.. وسهم Boeing يحلق مرتفعاً

مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يقفز لأعلى مستوياته على الإطلاق

9.3% متوسط النمو المتوقع لأرباح شركات S&P500 بالربع الثالث

مؤشر الداو جونز يحقق ثاني مكاسب يومية على التوالي

مؤشر S&P500 يسجل أعلى مكاسب يومية في أسبوع

مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة يتفوق على نظرائه الأكبر

شركة Apple تتفوق على Microsoft لتصبح ثاني أكبر شركة بالعالم



أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين مع ازدياد شهية المخاطرة بدعم من نتائج الأرباح الفصلية المتفائلة، وانحسرت مخاوف المستثمرين بشأن جودة الائتمان المصرفي الإقليمي.

وانطلق موسم أرباح الربع الثالث بقوة مع ترقب المستثمرين نتائج شركات بارزة هذا الأسبوع تشمل Tesla و IBM و Intel و Ford إلى جانب مجموعة من الشركات الصناعية البارزة الأخرى، بما في ذلك شركات الطيران والنقل والتصنيع المتنوع.

يتوقع المحللون حالياً نمواً في أرباح شركات S&P500 للربع الثالث، بنسبة 9.3% على أساس سنوي، وهو ما يُمثل تحسنًا عن تقديراتهم للنمو البالغة 8.8% في الأول من أكتوبر.

ومن المتوقع أن تُقدم نتائج البنوك الإقليمية الأميركية القادمة قراءة أدق للقطاع في أعقاب موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي نتجت عن مخاوف من ضغوط ائتمانية نظامية.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.1% أي ما يعادل 515 نقطة في يوم الإثنين مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي ليغلق فوق مستويات 46700 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% مع تفوق أسهم التكنولوجيا ليقترب مجدداً من مستويات 23000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.1% مسجلاً أعلى مكاسب يومية في أسبوع ليغلق فوق مستويات 6700 نقطة.

وتفوق مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة على نظرائه الأكبر، مرتفعًا بنسبة 2%.

واخترق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى له على الإطلاق، منهيًا الجلسة بارتفاع بنسبة 1.6%.





أسهم Apple

قفز سهم Apple بنحو 4% في جلسة الإثنين مسجلاً إغلاقاً قياسياُ جديداُ، لتضيف الشركة 148 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وبهذه المكاسب، صعدت شركة Apple إلى المركز الثاني عالمياً على حساب شركة Microsoft بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 3.89 تريليون دولار.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن أظهرت بيانات من شركة الأبحاث Counterpoint أن سلسلة هواتف iPhone 17 تفوقت على سابقتها في المبيعات المبكرة في الصين والولايات المتحدة،

حيث تفوقت مبيعات الطرازات الأحدث على سلسلة هواتف iPhone 16 بنسبة 14% خلال الأيام العشرة الأولى من توفرها في البلدين.

أسهم Boeing

ارتفع سهم Boeing بنسبة 1.8% في جلسة الإثنين ليسجل ثاني مكاسب يومية على التوالي بعد حصول الشركة المصنعة للطائرات على موافقة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية لرفع إنتاج طائرات 737 ماكس إلى 42 طائرة شهرياً.