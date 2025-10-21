قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
اقتصاد

أسهم Apple تكسب 148 مليار دولار في يوم واحد.. وسهم Boeing يحلق مرتفعاً

أسهم
أسهم
وكالات

مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يقفز لأعلى مستوياته على الإطلاق

9.3% متوسط النمو المتوقع لأرباح شركات S&P500 بالربع الثالث
مؤشر الداو جونز يحقق ثاني مكاسب يومية على التوالي
مؤشر S&P500 يسجل أعلى مكاسب يومية في أسبوع
مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة يتفوق على نظرائه الأكبر
شركة Apple تتفوق على Microsoft لتصبح ثاني أكبر شركة بالعالم
 

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين مع ازدياد شهية المخاطرة بدعم من نتائج الأرباح الفصلية المتفائلة، وانحسرت مخاوف المستثمرين بشأن جودة الائتمان المصرفي الإقليمي.

وانطلق موسم أرباح الربع الثالث بقوة مع ترقب المستثمرين نتائج شركات بارزة هذا الأسبوع تشمل Tesla و IBM و Intel و Ford إلى جانب مجموعة من الشركات الصناعية البارزة الأخرى، بما في ذلك شركات الطيران والنقل والتصنيع المتنوع.
يتوقع المحللون حالياً نمواً في أرباح شركات S&P500 للربع الثالث، بنسبة 9.3% على أساس سنوي، وهو ما يُمثل تحسنًا عن تقديراتهم للنمو البالغة 8.8% في الأول من أكتوبر.

ومن المتوقع أن تُقدم نتائج البنوك الإقليمية الأميركية القادمة قراءة أدق للقطاع في أعقاب موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي نتجت عن مخاوف من ضغوط ائتمانية نظامية.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.1% أي ما يعادل 515 نقطة في يوم الإثنين مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي ليغلق فوق مستويات 46700 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% مع تفوق أسهم التكنولوجيا ليقترب مجدداً من مستويات 23000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.1% مسجلاً أعلى مكاسب يومية في أسبوع ليغلق فوق مستويات 6700 نقطة.

وتفوق مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة على نظرائه الأكبر، مرتفعًا بنسبة 2%.

واخترق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى له على الإطلاق، منهيًا الجلسة بارتفاع بنسبة 1.6%.



أسهم  Apple

قفز سهم Apple بنحو 4% في جلسة الإثنين مسجلاً إغلاقاً قياسياُ جديداُ، لتضيف الشركة 148 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.
وبهذه المكاسب، صعدت شركة Apple إلى المركز الثاني عالمياً على حساب شركة Microsoft بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 3.89 تريليون دولار.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن أظهرت بيانات من شركة الأبحاث Counterpoint أن سلسلة هواتف iPhone 17 تفوقت على سابقتها في المبيعات المبكرة في الصين والولايات المتحدة،

حيث تفوقت مبيعات الطرازات الأحدث على سلسلة هواتف iPhone 16 بنسبة 14% خلال الأيام العشرة الأولى من توفرها في البلدين.

أسهم Boeing

ارتفع سهم Boeing بنسبة 1.8% في جلسة الإثنين ليسجل ثاني مكاسب يومية على التوالي بعد حصول الشركة المصنعة للطائرات على موافقة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية لرفع إنتاج طائرات 737 ماكس إلى 42 طائرة شهرياً.

أسهم مبيعات مؤشر

