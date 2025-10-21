قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

خطة النواب: توطين الصناعة بالتعاون مع كوريا خطوة لتقليل العجز

مرفت الكسان
مرفت الكسان
حسن رضوان

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوجه الرئاسي لتوسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات توطين صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، يُعد خطوة استراتيجية تواكب مستهدفات الدولة في ترشيد النفقات العامة وتقليل العجز في الموازنة.

وأضافت الكسان، في تصريح خاص، لــ صدي البلد أن هذا التعاون يمثل استثمارًا ذكيًا في التكنولوجيا والصناعة، وسيسهم على المدى المتوسط في خفض واردات مصر من السيارات والتكنولوجيا المرتبطة بها، وهو ما يعني تقليل الضغط على الموازنة العامة وتوجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأكدت أن توطين هذه الصناعات داخل مصر لا يخلق فقط فرص عمل واستثمارات جديدة، بل يحقق أيضًا تحولًا في هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي إلى إنتاجي، مشددة على أن الدولة لن تتمكن من تحقيق النمو المستدام دون الاعتماد على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وتابعت: "الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، والتعاون مع كوريا في هذه المجالات يفتح لمصر بابًا واسعًا لتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حصيلة الضرائب، والميزان التجاري، والعملة المحلية."

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الاتفاق يعكس رؤية القيادة السياسية في ربط السياسة الاقتصادية بالتحول التكنولوجي والصناعي، وضبط الإنفاق العام على أسس إنتاجية.

خطة النواب توطين الصناعة كوريا تحسين كفاءة الإنفاق العام النائبة مرفت الكسان

