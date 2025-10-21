قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
محافظات

انطلاق أعمال الجمعية العمومية الخاصة بنادي الأوليمبي لتعديل لائحته الأساسية بالإسكندرية

الجمعية العمومية بالأوليمبي
الجمعية العمومية بالأوليمبي
أحمد بسيوني

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فتح الاجتماع الخاص الجمعية العمومية بنادي الأوليمبي المصري اليوم الثلاثاء، وذلك علي تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي الأوليمبي وفق أحكام القانون 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون 71 للسنة 2017 وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رقم 1112 لسنة 2025.

تضم الجمعية العمومية عدد 30 لجنة وتحت إشراف قضائي وإشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقد تم توزيع الكشوف لبدء إجراءات الاجتماع الخاص الجمعية العمومية لنادي الأوليمبي المصري (بعدد ٣٠ لجنة ).

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
شيفروليه
جنرال موتورز
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
