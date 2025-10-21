انطلاق أعمال الجمعية العمومية الخاصة بنادي الأوليمبي لتعديل لائحته الأساسية بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية فتح الاجتماع الخاص الجمعية العمومية بنادي الأوليمبي المصري اليوم الثلاثاء، وذلك علي تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي الأوليمبي وفق أحكام القانون 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون 71 للسنة 2017 وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رقم 1112 لسنة 2025.

تضم الجمعية العمومية عدد 30 لجنة وتحت إشراف قضائي وإشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقد تم توزيع الكشوف لبدء إجراءات الاجتماع الخاص الجمعية العمومية لنادي الأوليمبي المصري (بعدد ٣٠ لجنة ).