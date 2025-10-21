قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تعرف على خطة الحكومة لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدماطي يكشف عن مفاجأة بشأن ستاد الأهلي الجديد .. تفاصيل

استاد الأهلي
استاد الأهلي
باسنتي ناجي

تحدث محمد الدماطي عضو النادي الأهلي،عن مشروع أستاد النادي الأهلي وسبب إنشائه. 

أسباب إنشاء ستاد الأهلي 

وقال محمد الدماطي عبر تصريحات إذاعية علي فضائية"إم بي سي مصر":" البدء في مشروع الاستاد خطوة ماكناش نحلم بيها في فترات سابقة.. والاهلي يستهدف الجانب الإستثماري في الدورة القادمة”.

ستاد الأهلي

وواصلت الشركة المنفذة لإستاد النادي الأهلي أعمال الحفر لإنجاز المشروع في الفترة الزمنية المقررة لإفتتاحه رسميا.
 

وحسب الشركة المنفذة للمشروع فأن أعمال الحفر في استاد الأهلي تجاوزت 300 ألف متر مكعب وبعض المناطق وصلت إلى عمق 16 مترًا.

وكشف سعد الجيوشي، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع ستاد الأهلي، عن مفاجأة بشأن استاد النادي الأهلي.

وقال سعد الجيوشي، في تصريحاته لـ “الكورة مع فايق”: "لم يتم إيقاف الحفر داخل مشروع ستاد النادي الأهلي تماما، أعمال الحفر تسير وفقا للجدول الزمني والحمد لله أنجزنا 181 ألف متر مكعب حفر ووصلنا لعمق 12 مترا".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، آخر التطورات  الخاصة بـ بناء الاستاد الجديد للنادي الأهلي.

وأكد  شوبير، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم": “بالنسبة لـ استاد الأهلي الجديد، فقد وصل الحفر إلى عمق 10 أمتار، لكنهم واجهوا تحديات بسبب تربة خرسانية، فبدأوا في معالجة المشكلة لتحديد العمق النهائي”.

وقال: "الأهلي يعمل بجد واجتهاد رغم العقبات التي واجهها في الشيخ زايد، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم هذا المشروع، مؤكدًا أن الرياضة ستُعمر المنطقة".
 

استاد الأهلي الزمالك الاهلي

