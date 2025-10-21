قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
محافظات

مصرع سيدة عقب ولادة قيصرية داخل عيادة خاصة في طما بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية، حيث لفظت سيدة في العقد الرابع من العمر أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى طما المركزي، عقب تدهور حالتها الصحية؛ إثر إجرائها عملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة خارج المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعوة "م. ع. ع"، 37 عامًا، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزي، في حالة حرجة، تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية وعدم انتظام في ضربات القلب، وتوفيت عقب وصولها بدقائق.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة خضعت لعملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة بدائرة المركز، قبل أن تسوء حالتها بشكل مفاجئ، فتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها.

وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ولادة قيصرية عملية

