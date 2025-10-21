مصرع سيدة عقب ولادة قيصرية داخل عيادة خاصة في طما بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية، حيث لفظت سيدة في العقد الرابع من العمر أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى طما المركزي، عقب تدهور حالتها الصحية؛ إثر إجرائها عملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة خارج المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعوة "م. ع. ع"، 37 عامًا، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزي، في حالة حرجة، تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية وعدم انتظام في ضربات القلب، وتوفيت عقب وصولها بدقائق.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة خضعت لعملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة بدائرة المركز، قبل أن تسوء حالتها بشكل مفاجئ، فتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها.

وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.