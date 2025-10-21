ضبط كمية من المشروبات الكحولية المغشوشة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة بالإسكندرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط وبحوزته (عدد من المشروبات الكحولية "مغشوشة ومجهولة المصدر" – مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد الكحولية") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.