فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تعرف على خطة الحكومة لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء
تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ
وزير التعليم يتفقد 9 مدارس بسوهاج.. ويعلن نظام التنسيق لطلاب البكالوريا
رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل اليوم
من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض
الحكومة : تكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار والمحتكرين
خطة مصرية باستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية
خلافات على ذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وخطف زوجها
بيراميدز يتربع على عرش الكرة المصرية والأفريقية عالميًا في تصنيف الأندية بعد السوبر
119 رحلة دولية تصل مطار الغردقة اليوم على متنها 22 ألف سائح

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة طيران نشطة وغير مسبوقة مع بداية الأسبوع السياحي، حيث من المقرر أن يستقبل المطار 119 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات الأوروبية والعربية، تقل على متنها نحو 22 ألف سائح من جنسيات متعددة، في مؤشر واضح على الانتعاش السياحي الذي تشهده مدن البحر الأحمر خلال الفترة الحالية.

تسهيلات لاستقبال الوفود السياحية

وقد اتخذت سلطات المطار كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة حركة الوصول والمغادرة، حيث تم تعزيز الخدمات داخل صالات السفر وتكثيف التواجد الأمني لتيسير دخول السياح في أجواء من التنظيم والانسيابية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية.

كما جرى التنسيق مع الشركات السياحية لنقل الوفود مباشرة إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة بطول سواحل الغردقة، بما يعكس جاهزية المدينة لاستقبال موسم الشتاء السياحي الذي يعد الأهم خلال العام.

ارتفاع نسب الإشغال الفندقي

في السياق ذاته، أكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الفترة الحالية تشهد زيادة كبيرة في نسب الإشغال الفندقي، مشيرًا إلى أن أغلب الفنادق تعمل بنسب تتجاوز 80%، مع توقعات ببلوغ الطاقة القصوى خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن هناك تنوعًا ملحوظًا في الجنسيات الوافدة، بين الألمانية والبولندية والتشيكية والإنجليزية، بجانب تزايد حركة السياحة العربية، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في الترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميًا.

موسم شتوي واعد

وتوقع أبوطالب أن يشهد موسم الشتاء السياحي المقبل انتعاشًا غير مسبوق في حركة السياحة الوافدة إلى البحر الأحمر، خصوصًا الغردقة ومرسى علم، لما تتمتعان به من طقس معتدل وشواطئ خلابة وأنشطة بحرية متنوعة تجذب السياح من مختلف دول العالم.

البحر الاحمر الغردقة مرسى علم محافظة البحر الاحمر

