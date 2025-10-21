اصطفاف معدات النظافة بالعلمين الجديدة استعدادًا للعمل على الطريق الساحلي |صور

شهدت مدينة العلمين الجديدة اصطفافًا لمعدات النظافة والخدمة المكلفة بالعمل على الطريق الساحلي فى اطار العمل على ظهور المدينة بالشكل اللائق امام زوارها .

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن الاصطفاف شمل مختلف أنواع المعدات والسيارات من بينها سيارات كنس آلي، ولوادر، وعربات قلاب، وسيارات كسح وشفط، بالإضافة إلى عدد من المعدات المساندة التي تساهم في الارتقاء بالمستوى العام للنظافة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والزوار.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أن فعاليات الاصطفاف شهدت حضور كل من المهندس عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز، والمهندس طارق، مدير إدارة التشغيل والصيانة، والعميد أحمد شهبة، مدير عام الأمن بالجهاز، إلى جانب مديري الإدارات المعنية ومشرفي النظافة.

وخلال الاصطفاف، تم استعراض جاهزية المعدات وحالتها الفنية، والتأكد من توافر فرق التشغيل والسائقين والفنيين لضمان الانتشار السريع والاستجابة الفورية لأعمال النظافة والتجميل على امتداد الطريق الساحلي.

وأكد رئيس الجهاز أن هذا الاصطفاف يأتي في إطار خطة الجهاز للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة العلمين الجديدة، خاصة مع تزايد الإقبال السياحي والاستثماري على المدينة، .

وأشار إلى أن العمل يجري على مدار الساعة لتقديم صورة مشرفة تعكس مكانة المدينة كواجهة عالمية على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف رئيس الجهاز أن جهاز مدينة العلمين الجديدة يواصل جهوده المكثفة في رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، من خلال دعم الإدارات المختصة بالمعدات الحديثة والعناصر البشرية المدربة، بما يتماشى مع حجم المشروعات القومية والتنمية العمرانية التي تشهدها المدينة.