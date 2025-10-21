قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
محافظات

اصطفاف معدات النظافة بالعلمين الجديدة استعدادًا للعمل على الطريق الساحلي |صور

ايمن محمود

شهدت مدينة العلمين الجديدة اصطفافًا  لمعدات النظافة والخدمة المكلفة بالعمل على الطريق الساحلي فى اطار العمل على ظهور المدينة بالشكل اللائق امام زوارها .

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن الاصطفاف شمل مختلف أنواع المعدات والسيارات من بينها سيارات كنس آلي، ولوادر، وعربات قلاب، وسيارات كسح وشفط، بالإضافة إلى عدد من المعدات المساندة التي تساهم في الارتقاء بالمستوى العام للنظافة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والزوار.

وأشار الدكتور  محمد خلف الله إلى أن فعاليات الاصطفاف شهدت حضور كل من المهندس عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز، والمهندس طارق، مدير إدارة التشغيل والصيانة، والعميد أحمد شهبة، مدير عام الأمن بالجهاز، إلى جانب مديري الإدارات المعنية ومشرفي النظافة.

وخلال الاصطفاف، تم استعراض جاهزية المعدات وحالتها الفنية، والتأكد من توافر فرق التشغيل والسائقين والفنيين لضمان الانتشار السريع والاستجابة الفورية لأعمال النظافة والتجميل على امتداد الطريق الساحلي.

وأكد رئيس الجهاز أن هذا الاصطفاف يأتي في إطار خطة الجهاز للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة العلمين الجديدة، خاصة مع تزايد الإقبال السياحي والاستثماري على المدينة، .

وأشار  إلى أن العمل يجري على مدار الساعة لتقديم صورة مشرفة تعكس مكانة المدينة كواجهة عالمية على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف رئيس الجهاز أن جهاز مدينة العلمين الجديدة يواصل جهوده المكثفة في رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، من خلال دعم الإدارات المختصة بالمعدات الحديثة والعناصر البشرية المدربة، بما يتماشى مع حجم المشروعات القومية والتنمية العمرانية التي تشهدها المدينة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه

