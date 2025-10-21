قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
العربية للتصنيع تنجح في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية بمصر

نجحت مصانع الهيئة العربية للتصنيع في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية بمصر، وذلك للمرة الأولى، بدلا من إرسال هذه الأجزاء الهامة والحساسة إلى الخارج لمدد طويلة .

وتثبت هذه الخطوة أن الهيئة تعد الظهير الصناعي للدولة المصرية بقدراتها التصنيعية المتطورة وكفاءة كوادرها البشرية الماهرة وتنفيذها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتميزها في تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة والعمرات المختلفة لماكينات التشغيل والإنتاج المختلفة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بمعايير الجودة العالمية وتوفيرا للنفقات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أهمية تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن مصنع المحركات - أحد مصانع الهيئة - نجح في تنفيذ أعمال الإصلاح الكاملة للتوربينة البخارية العملاقة عالية السرعة (High Speed Steam Turbine) من حيث تنفيذ أعمال القياسات الدقيقة والفحص والتحليل الكيميائي والاختبارات اللاإتلافية بأحدث الأجهزة وتصنيع مثبتات أعمال التشغيل للخراطة والتجليخ لمكونات التوربينة وتصنيع محددات قياس تطابق الأبعاد لأجزاء كراسي التحميل طبقاً للمواصفات الهندسية المطلوبة عالية الدقة وتوفير الخامات ولوازم الإصلاح في زمن قياسي لسرعة تنفيذ الإصلاح واستعادة الصلاحية .

كما تم تنفيذ إجراءات الإصلاح الرئيسية لأجزاء التوربينة، وتشمل أعمال الغسيل الكيميائي المتطور بتقنيات البخار وباستخدام الثلج الجاف وبتنفيذ الخراطة الدقيقة والتجليخ على أحدث الماكينات الدقيقة والمتخصصة. 

وكان من المعتاد إرسال هذه الأجزاء الهامة والحساسة إلى الخارج لمدد طويلة قد تصل إلى عام كامل للإصلاح والصيانة والعودة مرة أخرى لتركيبها بمصانع الأسمدة الأزوتية المنتشرة بمصر .

وقال عبد اللطيف إن هذا النجاح تم بالاستفادة من القدرات التصنيعية بمصنع الطائرات ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وأوضح أن تنفيذ الإصلاحات والعمرة تم بكفاءة فنية عالية ودقة متناهية، خلال 25 يوما من العمل الجاد المتواصل، وبإرادة كبيرة على النجاح في هذا العمل الذي يتم لأول مرة بمصر .

وأكد أن هذا الإنجاز يُعد دليلاً على ما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إمكانيات بشرية وتكنولوجية وتقنية متقدمة، وقدرتها على التعامل مع أعقد الأعطال الصناعية في زمن قياسي، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأشار إلى أن الهيئة تتطلع للمساهمة في تلبية كافة احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة في مصر والدول الشقيقة والصديقة من المعدات التصنيعية وخطوط الإنتاج بدلا من إصلاحها بالخارج بالاضافة إلى إجراء أعمال الصيانة، مشددا على أهمية الحفاظ على المعدات الاستثمارية باعتبارها ثروة مصر الصناعية.

وفي سياق متصل، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه الشكر والتقدير لكل من اللواء مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، واللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات واللواء مهندس محمد عوض رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات ولكل العاملين بهذه المصانع على هذا الإنجاز الصناعي، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل رفعة مسيرة الصناعة الوطنية.

