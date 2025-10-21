ارتفاع عدد الأطفال المصابة بالجدري المائي إلى 24 حالة بمدرسة في المنوفية

أعلن مصدر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، عن ارتفاع أعداد الطلاب المصابين بالجدري المائي الي 24 طفل من طلاب مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي بقرية جروان بمركز الباجور.

جاء ذلك عقب إعلان إصابة 12 طالب بالجدري المائي، وظهور أعراض على الطلاب من بثور حمراء على الجلد.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم التعامل مع الحالات المصابة بالتعاون مع التأمين الصحي ومديرية الصحة والأمر لا يدعو للقلق أو الذعر بين أولياء الأمور.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل صحة المنوفية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية للطلاب بالكشف عليهم وإعطاءهم إجازة مرضية لحين تمام الشفاء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وأضاف أن الأمر تحت السيطرة ولا داعي للقلق ، حيث تم التنبيه علي المدرسة بعدم دخول أي طالب مصاب بالجدري المائي أو يظهر عليه الأعراض لمنع انتشار المرض داخل المدرسة.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة للمدارس لمتابعة أي حالات قد تطرا في أي مدرسة للتعامل الفوري معها بالتعاون مع التأمين الصحي.