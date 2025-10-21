قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية
يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنمية الشباب تنفذ دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بمركز شباب سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية بمركز شباب سفاجا، حاضر فيها الدكتور إسلام أحمد مصطفى، بهدف رفع وعي الشباب وتنمية مهاراتهم في التعامل مع حالات الطوارئ.

تدريب عملي لتعزيز الوعي المجتمعي

استهدفت الدورة أعضاء مركز شباب سفاجا لتعريفهم بأساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التصرف السليم في المواقف الطارئة قبل وصول الطواقم الطبية المتخصصة.
وتم خلال الدورة توفير بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين التطبيق العملي والمناقشات التوعوية، بما يعزز من قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح في مختلف الحالات الطارئة.

مشاركة فعالة وتفاعل مميز

قدم الدكتور إسلام أحمد مصطفى محاضرة شاملة تناولت المفاهيم الأساسية للإسعافات الأولية، واستعرض عدداً من الحالات الواقعية التي قد يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، موضحاً أهمية سرعة التدخل ودقة التنفيذ عند مواجهة أي إصابة أو حالة حرجة.
وشهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، الذين أبدوا استعداداً لتطبيق ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في أنشطة المركز المختلفة وخدمة المجتمع المحلي.

تحت رعاية ودعم القيادات

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.
كما جاءت الدورة بإشراف الأستاذة شيرين صفوت وكيل المديرية للشباب، والأستاذة نادية إبراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب، والأستاذ رامي النجار مدير إدارة شباب سفاجا.

خطوة نحو إعداد جيل واعٍ ومسؤول

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم، من خلال نشر ثقافة الوعي الصحي والإسعاف السريع في المراكز الشبابية بالمحافظة.
وأكدت إدارة الشباب أن مثل هذه الدورات تساهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة المجتمع والمساهمة في مواجهة المواقف الطارئة بثقة وكفاءة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر شباب سفاجا سفاجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ترشيحاتنا

مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي

وزارة التضامن

بروتوكول تعاون ثلاثي بين "مصر الخير" و "كير مصر للتنمية" و"هيئة إنقاذ الطفولة

السفير خالد الأبيض سفير مصر بالأردن

السفير المصري بالأردن: تنسيق مصري ـ أردني مستمر لحماية حقوق العمالة المصرية في المملكة

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد