تنمية الشباب تنفذ دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بمركز شباب سفاجا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية بمركز شباب سفاجا، حاضر فيها الدكتور إسلام أحمد مصطفى، بهدف رفع وعي الشباب وتنمية مهاراتهم في التعامل مع حالات الطوارئ.

تدريب عملي لتعزيز الوعي المجتمعي

استهدفت الدورة أعضاء مركز شباب سفاجا لتعريفهم بأساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التصرف السليم في المواقف الطارئة قبل وصول الطواقم الطبية المتخصصة.

وتم خلال الدورة توفير بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين التطبيق العملي والمناقشات التوعوية، بما يعزز من قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح في مختلف الحالات الطارئة.

مشاركة فعالة وتفاعل مميز

قدم الدكتور إسلام أحمد مصطفى محاضرة شاملة تناولت المفاهيم الأساسية للإسعافات الأولية، واستعرض عدداً من الحالات الواقعية التي قد يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، موضحاً أهمية سرعة التدخل ودقة التنفيذ عند مواجهة أي إصابة أو حالة حرجة.

وشهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، الذين أبدوا استعداداً لتطبيق ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في أنشطة المركز المختلفة وخدمة المجتمع المحلي.

تحت رعاية ودعم القيادات

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما جاءت الدورة بإشراف الأستاذة شيرين صفوت وكيل المديرية للشباب، والأستاذة نادية إبراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب، والأستاذ رامي النجار مدير إدارة شباب سفاجا.

خطوة نحو إعداد جيل واعٍ ومسؤول

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم، من خلال نشر ثقافة الوعي الصحي والإسعاف السريع في المراكز الشبابية بالمحافظة.

وأكدت إدارة الشباب أن مثل هذه الدورات تساهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة المجتمع والمساهمة في مواجهة المواقف الطارئة بثقة وكفاءة.