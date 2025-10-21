قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
محافظات

محافظ مطروح : دعم كامل لمجلس حقوق الإنسان في الدورات وورش العمل

محافظ مطروح خلال استقبال المجلس القومى لحقوق الإنسان
محافظ مطروح خلال استقبال المجلس القومى لحقوق الإنسان
ايمن محمود

استقبل  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء إسماعيل عبد الرحمن.

حضر اللقاء الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وأمل عوض منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة.
 

وجه محافظ مطروح الشكر لجهود المجلس إيماناً برسالته  السامية  ،مشيداً بالتعاون  بين المحافظة والمجلس  في تدريب عدد من منسقى وحدات حقوق الإنسان في عدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة على مدار يومين بعدد ٣٠ متدربا بمكتبة مصر العامة ، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات للتعريف بالمجلس وجهوده في متابعة  الالتزام بتطبيق القانون والحرص على وضع حقوق الانسان في الأولويات في كافة المجالات.

ووجه  على أهمية التواصل المستمرة  لتبادل الخبرات والاستماع لكافة الآراء والمقترحات والتعرف على كل جديد  في مجال حقوق الانسان 


يأتى ذلك في إطار جهود الدولة ومبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً ..وقبل ذلك إنسانيا بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل .

وقام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين بعدد ٣٠ متدرب .


ورحب محافظ مطروح بزيارة الوفد وزياراته القادمة لمطروح مع تقديم كافة أوجه الدعم لدور المجلس والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل.

مع التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل    وتحقيق المرجو لمزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح المجلس القومي لحقوق الإنسان

