أكاديمية الفنون تستعد للاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين

تستعد أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة للاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي يُعد أحد أعمدة السينما المصرية والعالمية.



يأتي هذا الاحتفال تقديرًا لإسهامات شاهين الكبيرة في عالم السينما، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية والثقافية تحت رعاية وزارة الثقافة.



وأكدت الدكتورة غادة جبارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الأكاديمية ستحتفل بالمخرج العالمي "حاصد الجوائز" يوسف شاهين، وذلك بحزمة من الأنشطة والفعاليات الفنية المتنوعة ستسلط الضوء على إرث شاهين الفني وتأثيره على السينما المصرية والعالمية.



وأضافت أن يوسف شاهين أحد أكثر المخرجين تأثيرًا وجموحًا في تاريخ السينما المصرية، وقد درس لسنوات طويلة بالمعهد العالى للسينما ألهم فيها بفنه العديد من الأجيال، وستظل أعماله مثل "باب الحديد"، و"الأرض"، و"الناصر صلاح الدين"، و"عودة الابن الضال"، و"المهاجر"، و"المصير"، و"سكوت حنصور"، وغيرها، علامات مضيئة في تاريخ السينما المصرية.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص وزارة الثقافة على الاهتمام بمبدعيها وتقديرًا لدورهم في تعزيز الهوية الثقافية والفنية للشعوب.