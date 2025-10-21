قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
فن وثقافة

أكاديمية الفنون تستعد للاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين

أ ش أ

تستعد أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة للاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي يُعد أحد أعمدة السينما المصرية والعالمية. 


يأتي هذا الاحتفال تقديرًا لإسهامات شاهين الكبيرة في عالم السينما، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية والثقافية تحت رعاية وزارة الثقافة.


وأكدت الدكتورة غادة جبارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الأكاديمية ستحتفل بالمخرج العالمي "حاصد الجوائز" يوسف شاهين، وذلك بحزمة من الأنشطة والفعاليات الفنية المتنوعة ستسلط الضوء على إرث شاهين الفني وتأثيره على السينما المصرية والعالمية.


وأضافت أن يوسف شاهين أحد أكثر المخرجين تأثيرًا وجموحًا في تاريخ السينما المصرية، وقد درس لسنوات طويلة بالمعهد العالى للسينما ألهم فيها بفنه العديد من الأجيال، وستظل أعماله مثل "باب الحديد"، و"الأرض"، و"الناصر صلاح الدين"، و"عودة الابن الضال"، و"المهاجر"، و"المصير"، و"سكوت حنصور"، وغيرها، علامات مضيئة في تاريخ السينما المصرية.
ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص وزارة الثقافة على الاهتمام بمبدعيها وتقديرًا لدورهم في تعزيز الهوية الثقافية والفنية للشعوب.

أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة مئوية المخرج العالمي يوسف شاهين أعمدة السينما المصرية والعالمية وزارة الثقافة

