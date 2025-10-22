قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
آرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا
زحام في كل مكان.. الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
أخبار البلد

الصحفيين تطلق خدمة تمويلية جديدة للأعضاء بالتعاون مع «فوري للتمويل الاستهلاكي»

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وقَّعت نقابة الصحفيين اتفاقًا مع شركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» لتقديم خدمة تمويلية حصرية تتيح للصحفيين شراء المنتجات بالتقسيط دون فوائد أو مصاريف إدارية أو مقدم، وذلك عبر خدمة «ماي فوري تقسيط»، مع خصم الأقساط مباشرة من بدل التدريب والتكنولوجيا. وقَّع الاتفاق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأشرف ياقوت، العضو المنتدب لشركة فوري للتمويل الاستهلاكي.

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في الخدمات المالية المقدمة للأعضاء، إذ يتيح حلولًا ميسَّرة وآمنة دون أي أعباء إضافية. وأوضح أن الهدف هو إنشاء حلول مالية تمكِّن الصحفيين من تلبية احتياجاتهم دون اللجوء إلى بدائل أخرى تحملهم فوائد مرتفعة كانت تصل في بعض الأحيان إلى 30%، مشيدًا بتعاون شركة «فوري» وخبرتها الواسعة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب أشرف ياقوت، العضو المنتدب لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي»، عن سعادته بالتعاون مع نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن خدمة «ماي فوري تقسيط» تتيح استخراج الكارت مجانًا واستخدامه لدى الشركات المتعاقدة بنظام «تربل زيرو»، أي (بدون فوائد – بدون مصاريف – بدون مقدم).

وأشار «ياقوت» إلى أن البداية ستكون بعروض حصرية مع شركة «دبي فون» للتقسيط لمدة 12 شهرًا بسعر الكاش، مع خصم إضافي قدره 300 جنيه، وذلك بداية من 21 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025، على أن تتوسع الخدمة تدريجيًا لتشمل شركات أخرى في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات الصحفيين وأسرهم.

ويتواجد ممثلو شركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» يوميًا بمقر النقابة من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً لتسهيل إجراءات الاشتراك وإصدار الكارت الأصفر خلال فترة لا تتجاوز نصف ساعة. كما يتواجد مندوب من شركة «دبي فون» التي توفر أجهزة الموبايل واللاب توب والتليفزيونات والشاشات والتابلت والساعات الذكية والسماعات اللاسلكية وأجهزة الألعاب الإلكترونية وبعض الأجهزة المنزلية بمختلف الماركات، ويمكن مشاهدة جميع الأجهزة والأسعار من خلال موقع: www.dubaiphone.net/ar.

وتبدأ إجراءات الاستفادة بملء استمارة من مندوب «دبي فون»، يُحدَّد فيها الصحفي المنتجات المطلوبة، وإجمالي التكلفة بعد تطبيق الخصم على سعر الكاش، ومدة التقسيط، وقيمة القسط الشهري. ثم تُعتمَد الاستمارة من الإدارة المالية للنقابة التي تحدد الحد الأقصى المسموح بخصمه من بدل التدريب والتكنولوجيا، وبعد الاعتماد يتولى مسؤولو «فوري للتمويل الاستهلاكي» تفعيل الحد الأقصى للكارت الخاص بالصحفي ليتمكَّن من إتمام عملية الشراء.

