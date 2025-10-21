الشباب والرياضة تنهي تدريب 100 متقدم ببرنامج سوي

في إطار البروتوكولات المبرمة بين وزارة الشباب والرياضة، واللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تم الانتهاء من تدريب 100 متدرب ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية التي تحمل عنوان "سوي.. وصفات الشخصية السوية وكيفية الوصول إليها"، وذلك بالمقر الدائم لمكتب فن إدارة الحياة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

شهد البرنامج حضور الدكتورة هبة عليوة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تناولت المحاضرات سبل بناء الشخصية المتوازنة، وتعزيز الصحة النفسية، والوقاية من الإدمان والسلوكيات السلبية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الفكر الوسطي والاعتدال.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة في ضوء التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسستين الدينيتين الوطنيتين، الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بما يعكس وحدة الصف الوطني وتكامل الجهود في حماية الإنسان المصري ودعم استقراره النفسي والاجتماعي.