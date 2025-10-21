خالد يوسف : صناعة السينما تسهم في إحداث التأثير المعنوي

أكد المخرج خالد يوسف، أن صناعة السينما تسهم في إحداث التأثير المعنوي، والمنطقة تتأثر بالفن المصري على مدار سنوات طويلة .

وقال يوسف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في تغطية قناة " الحياة " لمهرجان الجونة ، :" السينما المصرية عرفت العالم مين هو الشعب المصري وترويج الأفلام المصرية في الخارج يسهم في دخول العملة الصعبة لمصر ".

وتابع خالد يوسف :"السينما بها التصوير والإخراج والتمثيل والديكور والملابس والأكسسوارات وبها عدد كبير من فرص العمل".

وأكمل خالد يوسف :"السينما فن جماعي يقدم منتج برؤية محددة وهناك تعاون وثيق بين كافة عناصر العمل لإنجاح الأعمال الفنية".