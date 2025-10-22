قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 22-10-2025

سمك
سمك
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 22-10-2025.


سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 65 إلى 73 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 57 إلى 63 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 850 إلى 970 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 750

إلى 830 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 620 إلى 720 جنيه للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 135 جنيه للكيلو

الأسماك أسعار الأسماك سعر الأسماك الأسماك اليوم البلطي الجمبري الكابوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

ترشيحاتنا

وزير البترول

الكشف عن نتائج البحث والاستكشاف الجديد للبترول والغاز

وزير البترول

اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الشرقية وغرب البلاد.. جار تقييم الاحتياطي والاختبار

ويز البترول

الصحراء الغربية.. كشفان بإنتاج 3550 برميل زيت و23 مليون قدم غاز يوميا

بالصور

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح

آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد