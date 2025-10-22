يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 22-10-2025.
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 65 إلى 73 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 57 إلى 63 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 850 إلى 970 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 750
إلى 830 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 620 إلى 720 جنيه للكيلو
البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو
