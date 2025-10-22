بعد عودتهم من سيوة .. محافظ مطروح يلتقى بفنانى ملتقى الفن والحياه

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بفنانى ملتقى الفن والحياه برئاسة الفنان مصطفى غنيم بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ،وذلك عقب عودتهم من واحة سيوة

حيث عُقد ملتقى الفن والحياه بواحة سيوة خلال الفترة من 16-21 اكتوبر الحالى بمشاركة متميزة للفنانين والمبدعين من مصر والوطن العربي ، ويهدف للتعريف بواحة سيوة واستلهام لوحات فنية من بيئة الواحة بعناصرها المتنوعه مع رسم وإخراج عدد من اللوحات الفنية المستوحاة من طبيعة واحة سيوة الفريدة.

كما تم إقامة ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بسيوة في إطار الدور الذى تقوم به المكتبة كمنارة ثقافية وتنويرية ، ومن منطلق التكامل مع المراكز الثقافية للتعريف بأسس الرسم مع تنفيذ عدد من الأعمال الفنية من خلال الطلبة والطالبات وسط إشادة كبيرة من الفنانين بالمواهب الواعدة لابناء سيوة .

وتم منح الطلبة والطالبات شهادة تقدير لمشاركتهم المتميزة بالورشة الفنية .

ويعد الملتقى من الملتقيات الفنية المتميزة ويعكس الاهتمام الكبير بواحة سيوة كمصدر إلهام للمبدعين و في ظل اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة ويواكب بدء الموسم السياحى الشتوى الذى يشهد زيادة كبيرة في أعداد القادمين للواحة من المصريين ودول العالم المختلفة .

كما تعد واحة سيوة التى تجمع بين العديد من الأنماط السياحية سواء سياحة المؤتمرات أو السياحية العلاجية ، والأثرية ، والتراثية ، والسفارى ببحر الرمال وغيرها من المشاهد و المظاهر الطبيعية مزار ومصدر وحى و إلهام للفنانين والمبدعين، مع الترحيب بمزيد من الفعاليات الفنية والسياحية التى تعمل على مزيد من الترويج والتسويق السياحى لواحة سيوة واحتلال مكانتها السياحية العالمية.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة للفنان مصطفى غنيم رئيس ملتقى الفن والحياة تقديرا لجهوده وجميع الفنانيين في الملتقي.

ناحية اخرى وفى وقت سابق إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء دكتور إسماعيل عبد الرحمن وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وأمل عوض منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المجلس إيماناً برسالته السامية ،مشيداً بالتعاون بين المحافظة والمجلس في تدريب عدد من منسقى وحدات حقوق الإنسان في عدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة على مدار يومين بعدد ٣٠ متدربا بمكتبة مصر العامة ، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات للتعريف بالمجلس وجهوده في متابعة الالتزام بتطبيق القانون والحرص على وضع حقوق الانسان في الأولويات في كافة المجالات ،.

واضاف على أهمية التواصل المستمر لتبادل الخبرات والاستماع لكافة الآراء والمقترحات والتعرف على كل جديد في مجال حقوق الانسان في إطار جهود الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً ..وقبل ذلك إنسانيا بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل .

وقام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين بعدد ٣٠ متدرب

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور هاني ابراهيم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان وحرصه على تنظيم ورش عمل. بمطروح مرحباً بتنظيم مزيد من الفعاليات والزيارات القادمة لمطروح مع تقديم كافة أوجه الدعم لدور المجلس والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل.

مع التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل وتحقيق المرجو من أجل مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح

.يذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة مطروح ضم كلا من

اللواء دكتور اسماعيل عبدالرحمن عصو المجلس وامين لجنة التدريب، وعلا نجاح مديرة لجنة التدريب وبنا القدرات بالمجلس ، وطه القصراوي مدير وحده البحث ، ونجوي ابراهيم مديره اللجنة التشريعيه.