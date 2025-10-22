قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد عودتهم من سيوة .. محافظ مطروح يلتقى بفنانى ملتقى الفن والحياه

محافظ مطروح وفنانى ملتقى الفن والحياه
محافظ مطروح وفنانى ملتقى الفن والحياه
ايمن محمود

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بفنانى ملتقى الفن والحياه برئاسة الفنان مصطفى غنيم بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ،وذلك عقب عودتهم من واحة سيوة

حيث عُقد ملتقى الفن والحياه بواحة سيوة خلال الفترة من 16-21 اكتوبر الحالى بمشاركة متميزة للفنانين والمبدعين من مصر والوطن العربي ، ويهدف للتعريف بواحة سيوة واستلهام لوحات فنية من بيئة الواحة بعناصرها المتنوعه مع رسم وإخراج عدد من اللوحات الفنية المستوحاة من طبيعة واحة سيوة الفريدة.

كما تم إقامة ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بسيوة في إطار الدور الذى تقوم به المكتبة كمنارة ثقافية وتنويرية ، ومن منطلق التكامل مع المراكز الثقافية للتعريف بأسس الرسم مع تنفيذ عدد من الأعمال الفنية من خلال الطلبة والطالبات وسط إشادة كبيرة من الفنانين بالمواهب الواعدة لابناء سيوة .

وتم منح الطلبة والطالبات شهادة تقدير لمشاركتهم المتميزة بالورشة الفنية .

ويعد الملتقى من الملتقيات الفنية المتميزة ويعكس الاهتمام الكبير بواحة سيوة كمصدر إلهام للمبدعين و في ظل اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة ويواكب بدء الموسم السياحى الشتوى الذى يشهد زيادة كبيرة في أعداد القادمين للواحة من المصريين ودول العالم المختلفة .

كما تعد واحة سيوة التى تجمع بين العديد من الأنماط السياحية سواء سياحة المؤتمرات أو السياحية العلاجية ، والأثرية ، والتراثية ، والسفارى ببحر الرمال وغيرها من المشاهد و المظاهر الطبيعية مزار ومصدر وحى و إلهام للفنانين والمبدعين، مع الترحيب بمزيد من الفعاليات الفنية والسياحية التى تعمل على مزيد من الترويج والتسويق السياحى لواحة سيوة واحتلال مكانتها السياحية العالمية.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة للفنان مصطفى غنيم رئيس ملتقى الفن والحياة تقديرا لجهوده وجميع الفنانيين في الملتقي.

ناحية اخرى وفى وقت سابق إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء دكتور إسماعيل عبد الرحمن وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وأمل عوض منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المجلس إيماناً برسالته السامية ،مشيداً بالتعاون بين المحافظة والمجلس في تدريب عدد من منسقى وحدات حقوق الإنسان في عدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة على مدار يومين بعدد ٣٠ متدربا بمكتبة مصر العامة ، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات للتعريف بالمجلس وجهوده في متابعة الالتزام بتطبيق القانون والحرص على وضع حقوق الانسان في الأولويات في كافة المجالات ،.

واضاف  على أهمية التواصل المستمر لتبادل الخبرات والاستماع لكافة الآراء والمقترحات والتعرف على كل جديد في مجال حقوق الانسان في إطار جهود الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً ..وقبل ذلك إنسانيا بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل .

وقام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين بعدد ٣٠ متدرب

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور هاني ابراهيم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان وحرصه على تنظيم ورش عمل. بمطروح مرحباً بتنظيم مزيد من الفعاليات والزيارات القادمة لمطروح مع تقديم كافة أوجه الدعم لدور المجلس والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل.

مع التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل وتحقيق المرجو من أجل مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح

.يذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة مطروح ضم كلا من

اللواء دكتور اسماعيل عبدالرحمن عصو المجلس وامين لجنة التدريب، وعلا نجاح مديرة لجنة التدريب وبنا القدرات بالمجلس ، وطه القصراوي مدير وحده البحث ، ونجوي ابراهيم مديره اللجنة التشريعيه.

مطروح محافظ مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات واحة سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

ترشيحاتنا

تناول الطعام

الإفتاء تحذر من فعل أثناء تناول الطعام: التشبه بالحيوانات

التاريخ الهجري .. نهاية ربيع الآخر اليوم وبداية جمادى الأولى 1447

التاريخ الهجري| اليوم الأخير من ربيع الآخر.. وبداية جمادى الأولى

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي - القارئ بالإذاعة والتلفزيون

وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو

بالصور

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد