القصص العالمية تتصدر المشهد في مهرجان الدوحة السينمائي

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، عن قائمة عروضه الخاصة والمميزة لهذا العام، حيث تضم مجموعة متميزة من الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم، لتحتفي بقدرة السينما على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم الإنساني.

تضم قائمة العروض أفلاماً ملهمة تُحرّك المشاعر وتجمع بين الناس، من ضمنها العرض العالمي الأول للفيلم القطري المنتظر "سعود وينه" للمخرج محمد الإبراهيم، الأمر الذي يؤكد على التزام مؤسسة الدوحة للأفلام المستمر بدعم المواهب المحلية وإبراز قوة الأصوات الإبداعية القطرية على الساحة العالمية. كما تضم القائمة فيلم "إعادة الخَلق" للمخرج الأسطوري وأحد خبراء قمرة 2024 جيم شيريدان، والعرض الخاص بدعوة حصرية لفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر الذي حظي بإشادة جماهيرية عالمية، وفيلم "صور الناس" للمخرج آندي مَندي كاسل الذي يتتبع المصوّر العالمي والناشط الإنساني ميسان هاريمان، وفيلم "قصتي" للمخرج ياسر عاشور عن الممثل القدير جمال سليمان الذي سيُكرَّم بجائزة التميز الفني لمهرجان الدوحة السينمائي تقديراً لمسيرته الفنية وإسهامه المستمر في إثراء السّرد القصصي العربي.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسّسة الدوحة للأفلام: "تعكس عروضنا المميزة والخاصة روح المهرجان في استكشاف السينما وتعزيز الحوار. هذه الأفلام تجسّد شجاعة وإبداع صُنّاعها الذين يدفعوننا إلى رؤية العالم من زوايا جديدة ووجهات نظر جريئة. إنّها تمثل تنوع التجارب الإنسانية وقوّة السّرد الإبداعي في التقريب بين الناس. ويضم هذا البرنامج أعمالاً مميزة لمخرجين عالميين ومواهب محلية ملهمة تشكّل ملامح المشهد السينمائي في قطر، ليؤكد بذلك على إيماننا العميق بالقوة العالمية للسينما في النهوض بالمجتمعات وتوحيدها".

مهرجان الدوحة السينمائي

قصتي (مصر/فرنسا/سوريا) للمخرج ياسر عاشور، فيلم وثائقي يمتد عبر القارات، يتتبع مسيرة الممثل والسّياسي السوري جمال سليمان، من خلال دمج لقطات أرشيفية وتأملات حالية بينما يتنقل بين ذكريات المنفى والفن والنشاط. وسيُكرَّم جمال سليمان خلال حفل افتتاح المهرجان بـ "جائزة التميز الفنّي" لعام 2025 التي يقدمها مهرجان الدوحة السينمائي.

فلسطين 36 (فلسطين/المملكة المتحدة/فرنسا/الدنمارك/النرويج/قطر/المملكة العربية السعودية/الأردن) للمخرجة آن ماري جاسر، يعرض للحضور بدعوة خاصة فقط، يروي قصة عن أفعال فردية وسط أحداث عام 1936 المضطربة خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.



إعادة الخلق (أيرلندا/لوكسمبورغ) من إخراج جيم شيريدان وديفيد ميريمان، هو عمل درامي تخيّلي تدور أحداثه داخل قاعة المحكمة، يستعرض جريمة مقتل المنتجة الفرنسية صوفي توسكان دو بلانتير، ويطرح تساؤلات حول الحقائق والملابسات، كما يناقش براءة المدان في القضية إيان بيلي.



سعود وينه (قطر) للمخرج محمد الإبراهيم، فيلم تشويق وغموض تدور أحداثه حول خدعة سحرية بين شقيقين، حمود وسعود، تنقلب إلى مأساة عندما يختفي سعود دون أن يعود. ومع تصاعد الأحداث الغامضة في مزرعتهما، يتساءل الفيلم إن كانت مجرد مزحة أو شيئًا أكثر ظلامًا.



صور الناس (المملكة المتحدة) للمخرج آندي مندي-كاسل، يتابع المصور العالمي ميسان هاريمان أثناء توثيقه لحركات احتجاجية حول العالم، لكنه يجد نفسه يتساءل في عالم منقسم أكثر من أي وقت مضى عمّا إذا كان النضال قادرًا فعلاً على إحداث التغيير الاجتماعي، وما إذا كان لعمله تأثير حقيقي.



يقام مهرجان الدوحة السينمائي من 20 إلى 28 نوفمبر 2025، ليشكّل فصلاً جديداً في مسيرة مؤسسة الدوحة للأفلام نحو رعاية المواهب الإقليمية ودعم القصص السينمائية الأصيلة والآنية والمهمة.

