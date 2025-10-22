موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

يحل فريق النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على جوا الهندي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

ويستهدف النصر بقيادة مدربه جورجي جيسوس، تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليه الزوراء العراقي برصيد 3 نقاط ثم استقلال دوشنبه الطاجيكي بنفس الرصيد، بينما يتصدر جوا جدول الترتيب دون نقاط.

موعد مباراة النصر وجوا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة النصر وجوا الهندي في تمام الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “فاتوردا”، وتذاع عبر قناتي beIN Sports 1HD والكأس 6.

غياب رونالدو

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي في مباراة اليوم، للراحة.

وقال جيسوس، في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياضية” السعودية: “ندرك أن الكل مغرمٌ برونالدو الذي يملك جماهيريةً كبيرة في المباريات التي تقام خارج السعودية، لكننا قررنا إراحته لأننا نحتاج إلى أن نحافظ عليه لياقته”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “نعلم أنه في العراق والهند وهونج كونج هناك الكثيرون الذين يريدون التصوير معه، لكننا اخترنا إبقاءه في الرياض، ليكون جاهزًا للمباريات المقبلة”.