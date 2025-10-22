تاريخ مواجهات ريال مدريد ويوفنتوس قبل موقعة الليلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، في قمة نارية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الـ24 برصيد نقطتين.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ويوفنتوس

والتقى ريال مدريد ويوفنتوس في 22 مباراة، بحسب موقع ترانسفير ماركت، فاز النادي الإسباني في 12 مباراة مقابل 8 لصالح الفريق الإيطالي وحضر التعادل في مواجهتين.

وسجل ريال مدريد 30 هدفًا مقابل 22 لصالح يوفنتوس، ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بـ10 أهداف.

ماذا قال ألونسو عن مواجهة يوفنتوس

اعتبر تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا تمثل واحدة من "الكلاسيكيات" التاريخية للقارة، مؤكدًا جاهزية فريقه لخوض اللقاء الكبير على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء، تطرق ألونسو إلى الجدل الدائر بشأن نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى مدينة ميامي الأمريكية، قائلاً: "سُئلت عن ذلك أكثر من مرة، وموقفي لم يتغير، النادي يدافع عن مصالحه وسنرى ما سيحدث، المهم بالنسبة لي هو التركيز على عملنا داخل الملعب".

وعن المباراة المنتظرة أمام يوفنتوس، أوضح مدرب الميرينجي: "إنها مواجهة أوروبية كلاسيكية بكل معنى الكلمة، بين ناديين عظيمين، لعبنا ضد بعضنا كثيراً في الماضي، وأنا شخصياً كنت جزءاً من تلك المباريات عندما كنت لاعباً، لذلك أعرف تماماً قيمتها.. نحن مستعدون جيداً، وسنحاول الاستفادة من عامل الأرض والجمهور في البرنابيو، الذي يأتي دائماً لمشاهدة مباريات كبيرة تليق بتاريخ ريال مدريد".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس وسط معنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات محلية وأوروبية، بينما يسعى الفريق الإيطالي إلى استعادة مكانته القارية بعد غياب عن الأدوار المتقدمة في المواسم الأخيرة، ما يجعل اللقاء المرتقب على ملعب سانتياجو برنابيو إحدى أبرز مواجهات الجولة في دوري الأبطال هذا الموسم.