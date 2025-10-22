منتخب مصر للناشئين 2008 يسافر إلى المغرب لخوض بطولة العالم لكرة اليد

غادرت اليوم، الأربعاء، بعثة منتخب مصر للناشئين 2008 لكرة اليد إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

ويلعب منتخب الناشئين بمونديال اليد ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من مصر - المغرب - البرازيل – أمريكا.

وأعلن عماد إبراهيم، مدرب منتخب الناشئين، قائمة الفراعنة لخوض مونديال المغرب، والتي ضمت كلا من: “حراسة المرمى عبد الملك محمود ومحمد رامي وحمزة أحمد، ظهير أيمن يوسف عمرو ومحمد وليد وسيف الله عمر، الجناح الأيمن ياسين خالد وحمزة سامي، ظهير أيسر مؤمن النقيب ويحيى هشام ومحمود رامي، جناح أيسر ياسين أحمد ومعاذ السيد، صانع الألعاب زين عبد الوارث ومازن عبد الغني، لاعب الدائرة منصور عمر عامر وعبد الرحمن بكر وياسين تامر”.

ويرافق بعثة منتخب مصر بمونديال الناشئين كابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد، وعمرو فتحي، عضو مجلس الإدارة، لدعم ومؤازرة الفراعنة في المونديال.