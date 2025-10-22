شكوك وسفر لألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة يورتشيتش مع رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة غياب النجم رمضان صبحي عن تدريبات ومباريات بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السبب وراء غيابه يعود إلى إصابة حقيقية، وليس لأسباب فنية أو انضباطية كما تردّد في بعض التقارير.

القصة الكاملة لأزمة يورتشيتش مع رمضان صبحي

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن المدير الفني لبيراميدز كان قد شعر بانزعاج من تكرار غياب رمضان، خاصة وأن الأمر تكرر منذ الموسم الماضي، ما جعله يشك في أن اللاعب يتغيب بمحض إرادته. ومع ذلك، كان المدرب دائمًا يُظهر إعجابًا كبيرًا بقدرات رمضان صبحي ويعتبره عنصرًا مهمًا في تشكيل الفريق.

وأشار شوبير إلى أن المدرب طلب من الجهاز الطبي الوقوف على الحالة الصحية للاعب بشكل دقيق هذا الموسم، وتم اتخاذ قرار بإرساله إلى ألمانيا لإجراء فحوصات شاملة.

ووفقًا لما أوضحه شوبير، كشفت الفحوصات الطبية عن وجود نتوء في غضروف الركبة إلى جانب إصابة بسيطة أخرى مجاورة، وهي التي تسببت في شعور اللاعب بآلام متكررة منعته من الاستمرار في خوض المباريات بشكل طبيعي.

وأكد شوبير أن رمضان لم يكن يتغيب بمزاجه أو لأي دوافع خارجية، بل كانت الإصابة تمنعه فعليًا من مواصلة اللعب بعد كل مباراة نتيجة الآلام المتزايدة.

وذكر أن اللاعب قرر الاستمرار في ألمانيا لحين اكتمال شفائه تمامًا، ولن يعود إلى مصر قبل التأكد من جاهزيته البدنية بنسبة 100%.

وأضاف شوبير أن الجهاز الفني في بيراميدز تفهم الموقف بالكامل بعد الاطلاع على التقارير الطبية، وبدد الشكوك السابقة. بل إن المدرب حرص على دعم اللاعب معنويًا، قائلاً له"ارجع بالسلامة، وإن شاء الله ترجع أساسي مع الفريق."