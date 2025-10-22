قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
رياضة

شكوك وسفر لألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة يورتشيتش مع رمضان صبحي

إسراء أشرف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة غياب النجم رمضان صبحي عن تدريبات ومباريات بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السبب وراء غيابه يعود إلى إصابة حقيقية، وليس لأسباب فنية أو انضباطية كما تردّد في بعض التقارير.

القصة الكاملة لأزمة يورتشيتش مع رمضان صبحي

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن المدير الفني لبيراميدز كان قد شعر بانزعاج من تكرار غياب رمضان، خاصة وأن الأمر تكرر منذ الموسم الماضي، ما جعله يشك في أن اللاعب يتغيب بمحض إرادته. ومع ذلك، كان المدرب دائمًا يُظهر إعجابًا كبيرًا بقدرات رمضان صبحي ويعتبره عنصرًا مهمًا في تشكيل الفريق.

وأشار شوبير إلى أن المدرب طلب من الجهاز الطبي الوقوف على الحالة الصحية للاعب بشكل دقيق هذا الموسم، وتم اتخاذ قرار بإرساله إلى ألمانيا لإجراء فحوصات شاملة.

ووفقًا لما أوضحه شوبير، كشفت الفحوصات الطبية عن وجود نتوء في غضروف الركبة إلى جانب إصابة بسيطة أخرى مجاورة، وهي التي تسببت في شعور اللاعب بآلام متكررة منعته من الاستمرار في خوض المباريات بشكل طبيعي.

وأكد شوبير أن رمضان لم يكن يتغيب بمزاجه أو لأي دوافع خارجية، بل كانت الإصابة تمنعه فعليًا من مواصلة اللعب بعد كل مباراة نتيجة الآلام المتزايدة.

وذكر أن اللاعب قرر الاستمرار في ألمانيا لحين اكتمال شفائه تمامًا، ولن يعود إلى مصر قبل التأكد من جاهزيته البدنية بنسبة 100%.

وأضاف شوبير أن الجهاز الفني في بيراميدز تفهم الموقف بالكامل بعد الاطلاع على التقارير الطبية، وبدد الشكوك السابقة. بل إن المدرب حرص على دعم اللاعب معنويًا، قائلاً له"ارجع بالسلامة، وإن شاء الله ترجع أساسي مع الفريق."

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

الزمالك

وصول طاقم التحكيم إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك وديكيداها

ريال مدريد

ريال مدريد ضد يوفنتوس.. التشكيل المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

فرج عامر

فرج عامر يتفقد نادي سموحة ويستمع للأعضاء

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

