طاقم تحكيم مغربي يدير مواجهة الزمالك وديكيداها في إياب الكونفدرالية

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من المغربي سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين ومصطفى كشاف حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

كان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح الفرصة لمحمود جهاد لاعب الوسط خلال لقاء ديكيداها الصومالي المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء وعودته للتدريبات خلال الفترة الماضية.

ويستأنف اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء ديكيداها الصومالي.

كان الفريق حصل على راحة لمدة يومين عقب لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ستاد القاهرة.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق أمس جلسة مع اللاعبين قبل المران للحديث عن الاستعدادات للقاء العودة.

في سياق متصل اقترب هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك من رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، لخوض بطولة السوبر المحلي، المقرر لها في الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل رئيس البعثة قبل أن يتم الإعلان الرسمي.