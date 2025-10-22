قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يطمئن على مصابى حادث أبوسمبل.. صور

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الحالة الصحية لطلاب جامعة بنها الذين تعرضوا لحادث مروري أثناء زيارتهم لمدينة أبو سمبل لحضور ظاهرة تعامد الشمس، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة التي كانوا يستقلونها.

وقام الدكتور لؤي سعد الدين بزيارة الطلاب المصابين بمستشفيات جامعة أسوان للاطمئنان عليهم .

وأكد أن الحالات مستقرة وأن الإصابات تتراوح بين كسور، وكدمات، وجروح سطحية، فيما تم تحويل حالتين فقط إلى العناية المركزة لمتابعة حالتهما عن كثب.

طلاب جامعة بنها

وخلال الزيارة، أجرى الدكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان مكالمة هاتفية مع الدكتور ناصر الجيزاوي،  رئيس جامعة بنها، لإطلاعه على تطورات الحالة الصحية لكل طالب وطالبة والتحدث معهم  بشكل فردي، مؤكداً أن كافة الخدمات الطبية والعلاجية يتم تقديمها على أكمل وجه.


وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن باقي الحالات تتلقى العلاج في الغرف العادية تحت إشراف طبي متكامل، لحين تماثلهم الكامل للشفاء.


كما رافق رئيس جامعة أسوان الدكتور اشرف معبد مدير مستشفي الجراحة والدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد.

