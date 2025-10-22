القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يطمئن على مصابى حادث أبوسمبل.. صور

تابع الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الحالة الصحية لطلاب جامعة بنها الذين تعرضوا لحادث مروري أثناء زيارتهم لمدينة أبو سمبل لحضور ظاهرة تعامد الشمس، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة التي كانوا يستقلونها.

وقام الدكتور لؤي سعد الدين بزيارة الطلاب المصابين بمستشفيات جامعة أسوان للاطمئنان عليهم .

وأكد أن الحالات مستقرة وأن الإصابات تتراوح بين كسور، وكدمات، وجروح سطحية، فيما تم تحويل حالتين فقط إلى العناية المركزة لمتابعة حالتهما عن كثب.

طلاب جامعة بنها

وخلال الزيارة، أجرى الدكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان مكالمة هاتفية مع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لإطلاعه على تطورات الحالة الصحية لكل طالب وطالبة والتحدث معهم بشكل فردي، مؤكداً أن كافة الخدمات الطبية والعلاجية يتم تقديمها على أكمل وجه.



وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن باقي الحالات تتلقى العلاج في الغرف العادية تحت إشراف طبي متكامل، لحين تماثلهم الكامل للشفاء.



كما رافق رئيس جامعة أسوان الدكتور اشرف معبد مدير مستشفي الجراحة والدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد.