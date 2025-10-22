قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير مصر بالرياض: القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالمصريين في الخارج

أ ش أ

أكد سفير مصر لدى السعودية السفير إيهاب أبو سريع، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بالمصريين في الخارج، وتعتبرهم امتداداً طبيعياً للوطن وسفراء لمصر في كل موقع. 

جاء ذلك خلال اللقاءً الموسع الذى عقده السفير مع أبناء الجالية المصرية في المنطقة الشرقية بمدينة الدمام، في إطار الزيارات الدورية للاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وحضر اللقاء عدد كبير من رموز وأبناء الجالية والمستثمرين المصريين.
واستهل السفير المصري، اللقاء بنقل تحيات وتقدير فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء مصر المقيمين في المملكة.

وأكد السفير المصري - خلال اللقاء - أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيداً بما تشهده من تطور استراتيجي غير مسبوق على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، بفضل الرؤية المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين.

كما نقل السفير المصري إشادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالدور المخلص الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية دعماً للاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية التي تشهدها مصر، مضيفاً أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل الخدمات للمصريين في الخارج عبر التوسع في الخدمات القنصلية المميكنة والتحول الرقمي، بما يضمن سرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد.

وأشار إلى زيادة عدد المهمات القنصلية إلى المنطقة الشرقية خلال المرحلة المقبلة لتقديم الخدمات القنصلية وتخفيف عناء سفر المواطنين إلى مدينة الرياض.

كما استعرض سفير مصر في السعودية المبادرات المختلفة لوزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية لدعم المصريين في الخارج، والتي تهدف إلى تعزيز ارتباط المواطن المصري بوطنه الأم وتسهيل استثماره ومشاركته في التنمية.

وأشاد السفير المصري بما تقدمه الجالية المصرية في المملكة عامة، وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، من جهود تطوعية ومبادرات مجتمعية وإنسانية تُجسد روح الانتماء والتعاون، مؤكداً أن هذه الجهود محل تقدير واعتزاز من القيادة المصرية.

سفير مصر المصريين الجالية المصرية السفير إيهاب أبو سريع الدمام

