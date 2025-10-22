سفير مصر بالرياض: القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالمصريين في الخارج

أكد سفير مصر لدى السعودية السفير إيهاب أبو سريع، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بالمصريين في الخارج، وتعتبرهم امتداداً طبيعياً للوطن وسفراء لمصر في كل موقع.

جاء ذلك خلال اللقاءً الموسع الذى عقده السفير مع أبناء الجالية المصرية في المنطقة الشرقية بمدينة الدمام، في إطار الزيارات الدورية للاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وحضر اللقاء عدد كبير من رموز وأبناء الجالية والمستثمرين المصريين.

واستهل السفير المصري، اللقاء بنقل تحيات وتقدير فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء مصر المقيمين في المملكة.

وأكد السفير المصري - خلال اللقاء - أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيداً بما تشهده من تطور استراتيجي غير مسبوق على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، بفضل الرؤية المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين.

كما نقل السفير المصري إشادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالدور المخلص الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية دعماً للاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية التي تشهدها مصر، مضيفاً أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل الخدمات للمصريين في الخارج عبر التوسع في الخدمات القنصلية المميكنة والتحول الرقمي، بما يضمن سرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد.

وأشار إلى زيادة عدد المهمات القنصلية إلى المنطقة الشرقية خلال المرحلة المقبلة لتقديم الخدمات القنصلية وتخفيف عناء سفر المواطنين إلى مدينة الرياض.

كما استعرض سفير مصر في السعودية المبادرات المختلفة لوزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية لدعم المصريين في الخارج، والتي تهدف إلى تعزيز ارتباط المواطن المصري بوطنه الأم وتسهيل استثماره ومشاركته في التنمية.

وأشاد السفير المصري بما تقدمه الجالية المصرية في المملكة عامة، وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، من جهود تطوعية ومبادرات مجتمعية وإنسانية تُجسد روح الانتماء والتعاون، مؤكداً أن هذه الجهود محل تقدير واعتزاز من القيادة المصرية.