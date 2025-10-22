طُرد بسبب الاعتراض.. عمرو الدرديري ينتقد قرار حكم مباراة الاهلي والاتحاد

علق الناقد الرياضي، عمرو الدرديري على طرد لاعب الاتحاد السكندري كريم الديب، مستنكرًا هذا القرار.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “طرد لكريم الديب للاعتراض، المشكله ان اللاعب الوحيد اللي ليه الحق يتكلم مع الحكم هو كابتن الفريق يعني طبيعي كريم يتكلم معاه بس ازاي يعني يا اتحاد تضغط الاهلي آخر ١٠ دقايق وبتقرب من التعادل وانت عندك لاعب زياده عن الاهلي احنا لازم نعدل الكفة".

سجل الاتحاد السكندري الهدف الأول أمام الأهلي في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري.

وقلص الاتحاد السكندري الفارق بهدف أول لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

وجاء هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.

فيما سجل زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.