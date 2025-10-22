خالد أبو بكر: مهرجان الجونة أصبح حدثًا عالميًا ومسؤولية كبرى على القائمين عليه

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مهرجان الجونة بات حدثًا فنيًا وسياحيًا كبيرًا على خريطة المهرجانات العالمية، مشيرًا إلى أن كل لحظة في المهرجان تشهد فعاليات متميزة وتطورًا ملحوظًا في التنظيم والمحتوى.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المهرجان هذا العام يعكس صورة مشرفة لمصر في تنظيم الفعاليات الدولية، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشكل مسؤولية كبيرة على القائمين على المهرجان بعد أن أصبح له اسم كبير بين المهرجانات العالمية.

وأشار إلى أهمية التعاون بين المحافظة والمستثمرين، موضحًا أن الشكاوى يتم التعامل معها بجدية وأن هناك تعليمات واضحة بدعم المهرجان ومواصلة تطوير البنية التحتية للمدينة.

وشدد، على أنّ نظافة الشوارع والمطار في الجونة تعكس مستوى راقيًا من الإدارة والتنظيم، مقدمًا شكره للمهندسين نجيب وسميح ساويرس وعمرو منسي وإدارة المهرجان ومدينة الجونة، بالإضافة إلى طاقم عمل قناة النهار الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لإنجاح التغطية.

وأوضح أن قناة النهار مستمرة في شراكتها المتميزة مع مهرجان الجونة، واعدًا الجمهور بتغطيات أفضل وأوسع في الأعوام المقبلة، بما يليق بمكانة المهرجان وجمهور القناة.

