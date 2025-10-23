مدرب الإسماعيلي: نخطط للبقاء في الدوري.. ونحلم بضم لاعبين جدد



أكد الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن لاعبي الدراويش ما زالوا في مرحلة اكتشاف الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يعمل على بناء شخصية قوية للفريق خلال كل مباراة يخوضها.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس: «العديد من اللاعبين ما زالوا يتعرفون على هذا المستوى جميعهم صغار، لكنهم يتعلمون سريعا نحتاج للعمل مباراة تلو الأخرى وحصد أكبر قدر من النقاط قبل الدور الثاني».

وأضاف مدرب الدراويش: «إذا تمكنا من ضم لاعبين في يناير سيكون ذلك رائعًا، لكن إن لم يحدث، فعلينا ضمان أكبر رصيد من النقاط الآن حتى نقترب من البقاء في الدوري الممتاز».

وأشاد حمدي بتطور لاعبيه قائلا: «اللاعبون صغار لكنهم بدأوا في إبراز جودة كبيرة.

نركز كثيرا على الجانب التكتيكي، وأنا سعيد لأن ما ننفذه في التدريب يظهر في المباريات»، مستشهدًا بالهدف الأخير الذي سجله الفريق بعد جملة تكتيكية تدربوا عليها.

واختتم تصريحاته قائلاً: «نحن نبني شخصية قوية للفريق، ومؤمن بقدرة اللاعبين على تجاوز المرحلة الصعبة وتحقيق ما نطمح إليه».