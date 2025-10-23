قرار من النيابة بشأن صانعة محتوى بثت فيديوهات خليعة على تيك توك

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء ورقص خليع بملابس فاضحة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، وضبط المذكورة ("لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتها 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك في إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.