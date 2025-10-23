سويلم: تدريب العاملين لتوفير مهارات التحول للجيل الثانى لمنظومة الري

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حالياً تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة فى إدارة المياه، من خلال برامج تدريبية متميزة توفر المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثانى لمنظومة الرى، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، مثل التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وغيرها، وهو ما يتم تقديمه من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .

جاء ذلك خلال تلقى الوزير، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن موقف الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) خلال العام الحالى 2025.

واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وانشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام 2025، حيث تم تنظيم عدد (286) نشاط تدريبي بمشاركة (8891) متدرب، وتنفيذ التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعدد (800) طالب .

وفي مجال الاستفادة من ورد النيل .. تم تنفيذ عدد (6) أنشطة تدريبية بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - السويس - المنصورة) لعدد (140) سيدة تم تدريبهم على طرق الاستفادة من نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، بالإضافة لتنفيذ عدد (33) نشاط تدريبى بمشاركة (1300) متدرب من المزارعين والشباب والسيدات .

كما تم عقد برنامج تدريبي بمشاركة (33) متدرب من 13 دولة عربية وإفريقية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وعقد بروتوكول تعاون مع منظمة الفاو لتدريب 1079 متدرب (منهم 471 مزارع و 120 من الشباب والسيدات الغير عاملات)، وتدريب 230 متدرب من المزارعين من خلال التعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ومشروع الرى الذكى بين مصر واسبانيا في مجال إدارة الموارد المائية والتنمية الزراعية المستدامة، وأيضاً تدريب 60 من مهندسي وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع مشروع الجايسا .

وتم تخريج عدد (600) سفير للمياه ضمن "برنامج سفراء المياه"، واطلاق برنامج "سفراء المياه" للدول الإفريقية، وجاري تلقي الترشيحات ليكون البرنامج الأول من نوعه لرفع الوعي المائي والتحديات المائية علي مستوي القارة الأفريقية .

وقام المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) بتنفيذ عدد (16) برنامج تدريبي إقليمي لعدد (300) متدرب من مختلف الدول الإفريقية، بما يعكس الإقبال المتزايد على برامج المركز وثقة الدول الإفريقية في الدور المصري بمجال التدريب وبناء القدرات .

ونظم مركز التدريب الاقليمي فعاليات المسابقة الإقليمية "هاكاثون الاستدامة المائية" وإعلان نتائجها النهائية، حيث فاز (5) مشروعات مبتكرة من مصر و دول إفريقية ، حيث فاز بالمركزين الاول والثاني علي المستوي الاقليمي متسابقين من أوغندا و كينيا وعدد 3 متسابقين من مصر ، قدموا حلولاً مبتكرة لتحديات إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وقام مركز التدريب بتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مع الفائزة الاول من دولة أوغندا والشريك الصناعي لتحويل المشروع الفائز بالجائزة الاولي لمنتج صناعي .

كما تم تضمين عدد 60 برنامج من برامج لائحة التدريب الموحدة لكل العاملين بالوزارة للتنفيذ خلال تلك الفترة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية، وقد أطلق مركز التدريب التطبيق الرقمي الخاص ببرامج اللائحة التدريبية الموحدة “Promotion App” ورفعه على Google play والذى بموجبه يتم ربط المسار الوظيفي (الترقي) باللائحة التدريبية وتحديد البرامج المطلوبة للترقي من درجة وظيفية للأعلى .

وقد تم اصدار واستلام "رخصة مركز تدريب معتمد" من المجلس الأعلى للجامعات لمدة 3 سنوات .