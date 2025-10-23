قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يمنع المساعدات ويدمّر 80% من آليات بلدية المدينة
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
محافظات

خالد شعيب يُهنئ فريق صيادي مطروح الفائز بالمركز الثالث في بطولة روساتوم الدولية بتركيا

ايمن محمود

هنّأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فريق صيادى مطروح الفائز بالمركز الثالث في بطولة روساتوم الدولية لصيد الأسماك - بمدينة مرسين تركيا وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2025 ،وذلك في إطار التعاون بين شركة روساتوم الحكومية الروسية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ومثل فريق صيادى مطروح كل من عبد الناصر عبد اللطيف تماوي ختال ،و شفيع فرج صالح يونس حيث تعد هذه البطولة إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى دعم الروابط الثقافية والإنسانية بين الدول الشريكة في مشروعات الطاقة النووية، وقد شهدت الدورات السابقة مشاركة مشرفة من جمهورية مصر العربية خاصة من محافظة مطروح .

وأكدت شركة روساتوم إن البطولة تاتى في إطار التعاون البناء، بما يعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويسهم في تعزيز أواصر التواصل الإنساني والثقافي بين الشعب المصرى والروسى .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء دكتور إسماعيل عبد الرحمن وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وأمل عوض منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المجلس إيماناً برسالته السامية، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والمجلس في تدريب عدد من منسقى وحدات حقوق الإنسان في عدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة على مدار يومين بعدد 30 متدربًا بمكتبة مصر العامة ، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات للتعريف بالمجلس وجهوده في متابعة الالتزام بتطبيق القانون والحرص على وضع حقوق الانسان في الأولويات في كافة المجالات .

 وأضاف على أهمية التواصل المستمر لتبادل الخبرات والاستماع لكافة الآراء والمقترحات والتعرف على كل جديد في مجال حقوق الإنسان في إطار جهود الدولة ومبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً ..وقبل ذلك إنسانيا بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل . 

وقام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين بعدد ٣٠ متدربًا ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور هاني ابراهيم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان وحرصه على تنظيم ورش عمل. بمطروح مرحباً بتنظيم مزيد من الفعاليات والزيارات القادمة لمطروح مع تقديم كافة أوجه الدعم لدور المجلس والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل. مع التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل وتحقيق المرجو من أجل مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح .يذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة مطروح ضم كلًا من اللواء دكتور اسماعيل عبدالرحمن عصو المجلس وامين لجنة التدريب، وعلا نجاح مديرة لجنة التدريب وبنا القدرات بالمجلس ، وطه القصراوي مدير وحده البحث ، ونجوي ابراهيم مديره اللجنة التشريعيه.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صيد الاسماك

