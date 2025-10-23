قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
أخبار البلد

انطلاق حملة تجسس تستهدف أنظمة ويندوز سيرفر بالمؤسسات الحكومية والمالية والصناعية

هجمات
هجمات
أحمد عبد القوى

كشف فريق الأبحاث والتحليل العالمي (GReAT) لدى كاسبرسكي عن حملةَ تجسس سيبراني تدعى (PassiveNeuron)، تستهدف أنظمة ويندوز سيرفر (Windows Server) في المؤسسات الحكومية والمالية والصناعية في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد تم رصد ومتابعة هذه الحملة منذ ديسمبر عام 2024، واستمرت حتى أغسطس عام 2025.

بعد ستة أشهر من توقف النشاط، استأنفت حملة PassiveNeuron عملياتها مستخدمة ثلاث أدوات رئيسية، اثنتان منها غير معروفة سابقًا، للوصول إلى الشبكات المستهدفة والبقاء داخلها. وتتضمن الأدوات الثلاث كلاً من: Neursite وهي برمجية باب خلفي قابلة للتعديل، وNeuralExecutor وهي برمجية خبيثة مزروعة مبنية على منصة .NET، وCobalt Strike وهي إطار برمجي لاختبار الاختراق تستخدمه غالباً الجهات المهددة في مجال التهديدات السيبرانية.

يعلق على هذه المسألة جورجي كوشيرين، الباحث الأمني في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT)  لدى كاسبرسكي: «تتميز حملة PassiveNeuron بتركيزها على اختراق الخوادم، التي تشكل غالباً العمود الفقري لشبكات المؤسسات. فالخوادم المكشوفة على شبكة الإنترنت أهداف مغرية لمجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة (APT)؛ إذ يمكن لإختراق جهاز مضيف واحد يفتح المجال أمام المجرمين للوصول إلى أنظمة حيوية. لذلك يجب تقليص مساحة الهجوم المرتبطة بها، ومراقبة تطبيقات الخادم باستمرار لاكتشاف البرمجيات الخبيثة المحتملة وإيقافها».

تستطيع برمجية الباب الخلفي Neursite جمع معلومات النظام، وإدارة العمليات الجارية، وتوجيه حركة البيانات في الشبكة عبر الأجهزة المضيفة المخترقة، مما يسمح للمجرمين بالتنقل الجانبي داخل الشبكة. وكشف التحليل عن تواصل عينات البرمجيات الخبيثة مع خوادم تحكم وسيطرة خارجية وأنظمة داخلية مخترقة.

أما أداة NeuralExecutor فقد صممت لنقل حمولات إضافية. ولدى هذه البرمجية الخبيثة المزروعة طرق اتصال متعددة، يمكنها تحميل وتشغيل حزم .NET المستلمة من خادم التحكم والسيطرة الخاص بها.

أوضحت العينات التي رصدها فريق GReAT أنّ المهاجمين استبدلوا أسماء الوظائف، واستخدموا محلها سلاسل فيها أحرف سيريلية أدخلوها عمداً. وتستدعي هذه المؤشرات تقييماً دقيقاً عند تحديد مصدر الهجمات، لأنها قد تكون خدعاً متعمدة لتضليل المحللين. ووفقاً للأساليب والتقنيات والإجراءات التي رصدتها كاسبرسكي، ترجح الشركة بقدر محدود من اليقين، أنّ الحملة مرتبطة غالباً بجهة تهديد ناطقة باللغة الصينية. وسبق لباحثي كاسبرسكي أن رصدوا نشاطاً لحملة PassiveNeuron في وقت سابق من عام 2024، ووصفوها بأنها على مستوى عالٍ من التطور.

هجمات الكترونى تفاصيل

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

القولون

اضبط وزنك.. 3 عادات يومية تحميك من سرطان القولون

الدجاج بالمشروم

طريقة عمل دجاج بالمشروم والكريمة مثل المطاعم

الغدة الدرقية

نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

