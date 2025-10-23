مكتبة مصر العامة تنظم يوما ترفيهيا لـ60 طفلا من ذوي الهمم

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيمانا بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع وكان من أهمها افتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق لافتاً الى أهمية تقديم أنشطة ترفيهية مختلفة تدخل البهجة والسرور إلى قلب ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم ويشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ومن جانبها اشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن المكتبة نظمت يوم ترفيهي لعدد (60) طفل من ذوى الهمم بالتنسيق مع الإتحاد النوعى للهيئات العاملة فى مجال الإعاقة وذلك ضمن مبادرة “ نعم نستطيع ” وتضمن اليوم الترفيهى عرض فيلم ترفيهى ومسابقات بازل لتنمية المهارات الحركية والسلوكية للأطفال ورسم وتلوين ورسم على الوجه ومسابقات ترفيهية وحركية.