اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
محافظات

مكتبة مصر العامة تنظم يوما ترفيهيا لـ60 طفلا من ذوي الهمم

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيمانا بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع وكان من أهمها افتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق لافتاً الى أهمية تقديم أنشطة ترفيهية مختلفة تدخل البهجة والسرور إلى قلب ذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم ويشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ومن جانبها اشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن المكتبة نظمت يوم ترفيهي لعدد (60)  طفل من ذوى الهمم بالتنسيق مع الإتحاد النوعى للهيئات العاملة فى مجال الإعاقة وذلك ضمن مبادرة “ نعم نستطيع ” وتضمن اليوم الترفيهى عرض فيلم ترفيهى ومسابقات بازل لتنمية المهارات الحركية والسلوكية للأطفال ورسم وتلوين ورسم على الوجه ومسابقات ترفيهية وحركية.

الشرقية محافظ الشرقية ذوى الهمم ذوي الإحتياجات

تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
درة
